Навальный наносит удар Путину в Дюссельдорфе 16.02.2021, 8:11

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Глава Кремля не раз попадал в «истории» в этом немецком городе.

Если бы не пандемия, то в этот понедельник, 15 февраля, в Кельне, Дюссельдорфе, Майнце и многих других немецких городах состоялись бы главные шествия карнавального сезона, но весь сезон еще раньше отменили из-за коронавирусной пандемии, сообщает dw.com.

Однако в Дюссельдорфе решили не отказываться от важной традиционной составляющей городского карнавального шествия в так называемый "бешеный понедельник" - знаменитых сатирических повозок на разные немецкие и мировые политические и общественные темы.

В частности, одна из таких повозок была посвящена Алексею Навальному и Владимиру Путину. При этом оппозиционный российский политик (он же - берлинский пациент, пассажир, фигурант и т.д.) на немецком карнавале, так сказать, был замечен впервые. Путин же не раз бывал его "героем".

Повозки в Дюссельдорфе изготовили и провезли по городу, в котором вместо бурного народного праздника был на сей раз обычный рабочий день - насколько обычным он может быть во время локдауна.

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