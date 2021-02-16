Россия — Евросоюз: Развод и девичья фамилия 4 Вячеслав Иванов, Postimees

16.02.2021, 8:22

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Кремль нервничает.

Пятница, хотя и не 13-е, а 12-е февраля, стала черной в отношениях между Европейским Союзом и Российской Федерацией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву на его Telegram-канале, заявил, что Россия может разорвать отношения с Европейским Союзом.

Правда, при этом добавил, желая подсластить пилюлю, что это может произойти лишь в случае «санкций, создающих риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах».

Пришить пиджак к пуговице

Назвать эту новость громом среди ясного неба было бы большим преувеличением. В 2010 году на конференции в Германии Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, заявил о своей уверенности в том, что когда-нибудь Россия войдет в Европейский Союз. Тем самым Европе было предложено стать «пуговицей», пришитой к российскому «пиджаку». А когда лидеры Старого Света не изъявили горячего желания тут же упасть в объятия восточного соседа, начался, собственно, этап, когда Европа оказалась на коротком поводке у Кремля, а привычной практикой — периодический шантаж на тему «мы ведь вам предложили, а теперь вы сами артачитесь!»…

В данной ситуации некоторое удивление вызывает только неадекватная острота реакции Кремля на предупреждения, высказанные главой общеевропейской дипломатии, верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем во время его визита в Москву и встреч с Лавровым.

Что бы там ни говорили как российские, так и западные политики, главной темой переговоров была, несомненно, «история с географией» Алексея Навального. И те гипотетические санкции, вероятность которых, по словам Борреля, обсуждается сегодня в Брюсселе и других европейских столицах, обусловлены нарушением конституционных прав граждан России, которые выражают недовольство поведением властей по отношению к участникам митингов в защиту Навального. И эти санкции предусматривают (когда и если они будут введены) некоторые ограничения в отношении отдельных лиц и компаний, так или иначе причастных к делу «Ив Роше» и, через него — к самому Навальному.

Кремль нервничает

Складывается впечатление, что излишняя нервозность российского истеблишмента вызвана неким перебором обстоятельств, случившихся в одно время и в одном месте без согласования с Кремлем.

Во-первых, этот Навальный так и не захотел быть отравленным. За сравнительно короткое время, считая Скрипалей, это уже второй прокол. Кроме того, внесистемный оппозиционер не просто выздоровел, но и, несмотря на многочисленные советы и рекомендации как реальных, так и закамуфлированных доброжелателей, не остался в Германии, а открыто вернулся в Россию, поставив власти в неловкое положение: ведь он был объявлен в розыск, и не арестовать его по возвращении — значило бы… что? Вот именно — показать собственное бессилие. А этого никакая власть допустить не может.

И, наконец, в-третьих, именно к моменту возвращения Навального был приурочен показ фильма о царских хоромах в Геленджике, что снизило рейтинг президента, по подсчетам социологов, еще на 17 процентов. Как пишет на сайте Deutsche Welle депутат Европарламента от ХДС Германии Михаэль Галер, «фильм Алексея Навального про „дворец Путина" заставил нервничать российские власти. На фоне тяжелой экономической ситуации и непростой обстановки с коронавирусом все более очевидным становится противоречие между повседневными трудностями (обычных граждан — прим. DW) и тем, как небольшая каста бесстыдно ни в чем себе не отказывает… Думаю, именно это нервирует Кремль, и он устраивает внешнеполитические акции, чтобы отвлечь от этого».

Замучаемся пыль глотать?

В подобной ситуации тактика создания дополнительных, отвлекающих фантомных целей абсолютно предсказуема и, более того, оправданна. Развод с ЕС — лишь часть этой тактики. На этом фоне вряд ли случайным можно считать внезапное, буквально на исходе прошлой недели, обострение застарелых и до сих пор проходящих в режиме вялотекущей шизофрении разговоров о более чем вероятном возвращении на прежнее место в центре Лубянской площади памятника Дзержинскому. Правда, авторы данной инициативы пока объясняют свое предложение всего лишь желанием восстановить объективную историческую память, а заодно и добиться общенародную примирения (памятник самому активному идеологу и исполнителю массовых репрессий — рядом с Соловецким камнем, одним из самых значимых памятников жертвам политических репрессий в СССР). Но сквозь элегический флер явственно читается: «Можем повторить!».

Опять-таки едва ли случайны вновь активизировавшиеся в последние дни и на первый взгляд беспорядочные сообщения о том, что Путин вот-вот готов уйти в отставку из-за болезни Паркинсона, и немедленно вслед за этим звучащие опровержения устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова: «У главы государства „отменное здоровье", а новости о болезни Паркинсона и других заболеваниях — „чушь"!». Почти дословная цитата пресс-секретаря президента Ельцина Сергея Ястржембского, посетившего своего шефа в больнице после его инфаркта: «Рукопожатие у Бориса Николаевича крепкое!»…

К этому же ряду следует отнести и регулярно появляющуюся информацию о (якобы?) готовящемся документе, который должен обеспечить Путину и всему его окружению пожизненную неприкосновенность даже в случае его ухода с государственных постов (опять привет от Бориса Николаевича!).

Принятый недавно к рассмотрению в Госдуме Законопроект о гарантиях президенту РФ Владимиру Путину в случае прекращения исполнения им своих полномочий распространяет неприкосновенность на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку. Как пишет британская Daily Mail, «российские законодатели рассматривают законопроект, согласно которому бывшие президенты России назначаются пожизненными сенаторами и в этом статусе полностью освобождаются от любого уголовного преследования. Этот законопроект был выдвинут лично Владимиром Путиным. „Это распространенная международная практика, а вовсе не российское изобретение", — прокомментировал законодательную инициативу Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков».

Словом, в ближайшее время скучать в связи с развитием событий вокруг дуэта «Навальный — Путин», похоже, не придется. Или, по любимому выражению главного персонажа пьесы, «еще замучаетесь пыль глотать!»…

Вячеслав Иванов, Postimees

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