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Ученые назвали максимально полезный для сердца суп

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  • 16.02.2021, 8:33
  • 2,782
Ученые назвали максимально полезный для сердца суп
иллюстрационное фото

Это блюдо может добавить несколько лет жизни.

Ученые назвали блюдо, которое, по их мнению, поможет добавить несколько лет жизни. Речь идет о томатном супе, пишет clutch.net.ua.

"Суперспособность" супа они объясняют наличием в нем огромного количества полезных микроэлементов, которые не только укрепляют здоровье, но и снижают риск развития опасных заболеваний.

"Этот суп богат витаминами, минералами, антиоксидантами и растительными соединениями, которые могут защитить от болезней сердца, рака", - говорят ученые.

Они добавили, что в помидорах содержится антиоксидант ликопин, который защищает клетки организма от повреждений, наносимых свободными радикалами, молекулами, вызывающими окислительный стресс. Эти повреждения способствуют развитию воспалительных процессов и заболеваний, включая сердечно-сосудистые паталогии и рак.

Специалисты отмечают, что в виде супа организм лучше усваивает ликопин, чем сырые помидоры.

Помимо ликопина, томатный суп содержит и другие антиоксиданты, а также витамины С и Е. Ученые отмечают, что эти вещества способствуют продлению жизни на несколько лет.

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