В белорусском налогообложении готовят шокирующие изменения 11 16.02.2021, 8:55

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Свои предложения внес Комитет госконтроля.

В Сеть попали предложения Комитет госконтроля по»совершенствованию системы налогообложения ИП», сообщает «Наша Нива».

КГК предлагает:

- отменить единый налог и заменить его упрощенной системой налогообложения;

- повысить налоги для ИП до 16% на юридические, бухгалтерские, маркетинговые, консультационные, аудиторские «и другие» услуги;

- ввести 13-процентную плату за снятие наличных свыше трех тысяч рублей в месяц (или свыше трех средних зарплат по стране);

- усилить уголовную ответственность за налоговые нарушения;

- повысить отчисления в ФСЗН;

- запретить наличные платежи через введение дополнительных комиссий за расчетно-кассовое обслуживание.

Эти предложения увидели свет после возмущения Лукашенко ИП и бизнесом на «всебелорусском народном собрании».

КГК руководствуется мнением, что большинство ИП якобы в полной мере не несут «социальных обязанностей» перед государством, так как их налоговое участие минимальное.

При этом, в существующем законе ясно прописано, что пользоваться упрощенной системой налогообложения (а сейчас это 3% или 5% от валовой выручки в зависимости от вида деятельности) можно только до достижения определенного размера оборотов, после которых налогообложение увеличивается.

КГК не предлагает снизить этот барьер, а предлагает сразу поднять налоги для всех, что ясно указывает на истинные причины и мотивацию нововведений.

Контролеры считают, что существующая система, неожиданно «позволяет субъектам хозяйствования быстро обогащаться за счет платежей населения и, при этом, иметь минимальные налоговые обязанности перед государством».

Местами КГК прямым текстом пишет, что малый бизнес в стране следует уничтожить:

«Частично [меры] позволят снизить привлекательность для ИП этих видов деятельности и будут способствовать их трудоустройству на штатную должность с уплатой ФСЗН, а также уменьшить выгоду для субъектов хозяйствования при заключении разовых договоров по выводу средств», — говорится в письме с предложениями.

Пока неясно, как на предложения реагирует широкое сообщество индивидуальных предпринимателей.

Один из ИП сказал «Нашей Ниве» буквально следующее:

«Я сотрудничаю с ИТ-компанией, которая имеет юридические лица по всему СНГ. Платить 16% налоговой я не буду, мне проще открыть аналог ИП в России или Украине, и вести деловые отношения между иностранными юридическими лицами. В результате, государство не получит больше, оно не получит и того, что имело от моей деятельности раньше», — сказал предприниматель.

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