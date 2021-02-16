«Котел в этот раз рванет куда быстрее и мощнее» 1 16.02.2021, 9:10

фото: ТАСС

Сейчас закладывается «последний детонатор» для режима.

Политическая психология учит, что яркие, острые, драматичные события, затронувшие интересы больших групп, коллективов, масс, впечатления от них не исчезают бесследно. Они становятся определяющими для дальнейших событий или, в неблагоприятных условиях, загоняются внутрь, однако при этом становятся частью ценностной платформы и глубинной мотивации этих групп людей, то есть — определяющим фактором их политического поведения в будущем, пишет основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов.

Переводить на простой язык это даже не нужно, такой перевод белорусы массово сформулировали в одной фразе и носили на плакатах все лето и осень: «Не забудем, не простим!». Сегодняшняя белорусская политическая реальность такова, что под этим девизом продолжает жить большинство населения и, как говорят мировая история и опыт, ничего в их мировоззрении уже не изменится — это станет определяющим фактором и мотивацией всех дальнейших политических действий.

В течение последних 26 лет протестная активность в Беларуси была фактически заморожена в условиях, когда носителями таких настроений могли быть от силы 20% населения. Все эти годы эксперты говорили, что это очень похоже на задраенный наглухо котел, где скапливается пар, который в итоге неминуемо приведет к взрыву. Взрыв в итоге случился — в 2020, да такой, что мало не показалось никому, в том числе и тем, кто сейчас считает, что с ним справился.

Котел, в котором «варится» большинство населения, рванет куда быстрее и мощнее. При той политике, которую проводит власть — максимальное усиление террора — такой ход событий видится неминуемым.

Иными словами, не предпринимая попыток к реальному диалогу, а продолжая политику террора, власти сами создают условия для накопления протестной энергии с последующим мощнейшим взрывом при появлении любого значимого повода — детонатора. Повторение августа-2020, да, возможно, в еще более острой форме, при существенном политическом поводе может стать таким испытанием для системы, которого она во второй раз уже не выдержит.

Еще один условный плюс этой ситуации существует лишь в контексте описанной выше ситуации и заключается в том, что люди, перешедшие в режим накопления протестной энергии, с большей степенью вероятности сохранят себя, не попадут лишний раз под репрессии, уголовные дела или необходимость покидать страну.

На сегодняшний день успех для оппозиции лежит в работе в двух плоскостях. Это, конечно, экономика и тут даже объяснять ничего не надо. Второе и главное — поиск новых, либо мобилизация имеющихся пассивных точек опоры среди разноплановых элит белорусского общества: не только номенклатуры, но и бизнеса, культуры, спорта, медиа и т. п.

Успех на этом поприще оппозиции приведет к ослаблению как «вертикали», так и ее «ветвей», усилению внутреннего давления, нервозности, накоплению критического количества ошибок и, следовательно, к возникновению очередного, возможно, уже последнего, детонатора.

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