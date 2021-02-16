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Валютные вкладчики наказали диктатора

  • 16.02.2021, 9:27
Валютные вкладчики наказали диктатора

Дефолтные риски будут возрастать с каждым месяцем.

Вопреки позитивным прогнозам, основанным на хорошей динамике последних месяцев 2020 года, когда после августовско-сентябрьского изъятия населением валюты из депозитов в объеме $1,1 млрд сумма выноса снизилась в октябре-ноябре на порядок, а в декабре уже был зафиксирован первый «плюс», в январе 2021-го ситуация ухудшилась: на валютных депозитах физических лиц снова сокращение остатков – белорусы вынесли валюты из банков больше, чем туда занесли, пишет infobank.by.

Сумма январского оттока – суммарного, по всем – переводным и срочным депозитам – небольшая, всего лишь $12 млн. Но здесь важен именно факт резкой смены динамики, означающий конец позитивным настроениям, которые и были в основе хорошей динамики октября-декабря, и возврат к негативным.

А если учесть, что точно такое же ухудшение произошло на валютном рынке, то январское снижение остатков на валютных депозитах физлиц – не случайное: негативные ожидания в стране выросли.

И поскольку девальвационных – традиционных негативных ожиданий у белорусов – у валютных вкладчиков не может быть по определению, то, значит, выросли дефолтные опасения – опасения за свои валютные сбережения на фоне сложившегося валютно-финансового состояния в Беларуси.

Теперь, на конец января 2021-го, сумма валютных депозитов физлиц составляет минимум за более чем 8,5 лет: $5,838 млрд.

Еще больше рост опасений за сбережения сказался на сумме срочных валютных депозитов, что естественно: возможности оперативного изъятия денег из срочных вкладов меньше, а из безотзывных – тем более. И поэтому динамика остатков здесь является наиболее очевидным показателем доверия к банковской системе и общих финансовых ожиданий в стране.

Эти ожидания привели в январе к усилению оттока денег со срочных валютных вкладов. Если за декабрь остатки на вкладах сократились на $29 млн, что стало самым лучшим (минимальным) результатом за 11 месяцев, то за январь – на $64 млн.

Всего период оттока валюты из срочных вкладов физлиц длится уже 13 месяцев беспрерывно: начался он в январе 2020-го, и суммарный за это время отток составил $1,64 млрд.

Сумма средств населения на срочных депозитах в иностранной валюте на конец января – $4,575 млрд. Это – минимум за 9 лет, с начала 2012-го. Хотя 5 лет назад был исторический максимум – $7,844 млрд.

А вот в секторе переводных депозитов физических лиц в иностранной валюте – на валютных карт-счетах населения – в этом месяце, наоборот, произошел существенный – наибольший за 3 года – прирост остатков: на $53 млн за январь 2021-го.

Но и это может быть свидетельством отсутствия полноценного доверия к банковской системе и нарастания общих опасений: прирост остатков на валютных карточках, где есть оперативный доступ к своим деньгам, при сокращении в секторе срочных вкладов, указывает лишь на то, что люди держат «руку на пульсе».

Тем более, что процентный доход на срочных валютных вкладах физлиц настолько мизерный (не более 2,5% годовых), что им можно и пожертвовать. И перевести деньги с закончившегося срочного вклада на валютную карточку.

Кроме того, январскому приросту остатков на переводных валютных депозитах физлиц способствовало сохранение скупки валюты в этом месяце населением. Часть купленной безналичной валюты осталась на карточках.

Прирост средств населения на переводных депозитах длится уже 4 месяца после сильнейшего падения в августе-сентябре. Но до возвращения на прежний уровень еще пройдет немало времени: наибольший их объем был зафиксирован в конце июля 2020-го – $1,539 млрд, а сейчас, в конце января 2021-го – $1,263 млрд.

То есть, даже в лучшем случае – с таким, как в январе, сильным ежемесячным приростом остатков – понадобится полгода на возврат к максимуму.

Итак, дефолтные опасения – единственные, которые могут негативно повлиять на динамику валютных депозитов населения при сохраняющихся девальвационных опасениях (что не дает возможность перетока из валютных вкладов в BYN-рублевые) – в январе не только не снизились, как это было в октябре-декабре, а даже немного выросли.

И многими вкладчиками были приняты меры: закрыты срочные валютные депозиты с выводом денег в кэш или переводом на валютные карточки, где есть возможность оперативного их обналичивания. Объемы таких мер оказались выше, чем они были в декабре – это и есть результат роста негативных ожиданий.

В ближайшие месяцы в Беларуси действительно не должно ничего случиться из чего-нибудь такого, что могло бы привести к самым серьезным проблемам с иностранной валютой в банковской системе страны. Но что касается чуть более отдаленной перспективы, то многое будет зависеть от того, даст ли Россия очередную порцию финансовой помощи Беларуси, или нет.

Если даст – то проблема 2021 года может быть закрыта, и сокращение валютных вкладов будет только из-за перетока денег на более выгодные срочные BYN-рублевые депозиты в условиях снижения девальвационных ожиданий. А если не даст – то дефолтные риски будут возрастать с каждым месяцем во второй половине года.

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