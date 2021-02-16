Нардеп Наливайченко: Евросоюз может ввести санкции против украинских импортеров электроэнергии с БелАЭС 6 16.02.2021, 11:00

фото: ТАСС

Время задуматься о последствиях покупки энергии с небезопасной станции.

Следующим шагом Европейского парламента против Белорусской АЭС может стать введение санкций против ее контрагентов, в том числе украинских компаний, которые закупают на станции электроэнергию. Об этом сообщил в своей колонке для агентства "Интерфакс-Украина" народный депутат от "Батьківщини", бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Последние несколько дней имел многочисленные беседы с коллегами из Литвы, и они уверяли, что на резолюции Европарламента борьба с угрозой, которую несет Белорусская АЭС, не остановится. Следующим шагом могут стать европейские санкции против юридических лиц, сотрудничающих с атомной станцией и таким образом способствующих ее работе. В частности, это может касаться и украинских компаний, которые закупают ток для поставки в Украину, – отметил Наливайченко. – Не лишним будет нашим национальным производителям, в частности таким крупным промышленным компаниям вроде "Интерпайп", задуматься о последствиях покупки электроэнергии в Беларуси. Международные санкции – это серьезно!".

Он сообщил, что в январе Украина фактически профинансировала белорусскую атомную станцию на $10,1 млн и гарантировала ей сбыт около 50% продукции, всего с начала года Украина купила в Беларуси 350 млн кВт-ч на сумму более 550 млн гривен.

"Такое решение шло вразрез с действиями наших союзников в странах Балтии. Эти страны ограничили доступ белорусской атомной энергии на свои рынки. Это необходимо было для того, чтобы лишить АЭС рынков сбыта и противодействовать угрозам национальной безопасности. По сути, решение украинских властей в это же время нивелировало усилия стран Балтии, и станция смогла заработать на полную мощность", – написал политик.

Как сообщалось, Украина начала импорт тока с Белорусской АЭС 3 января 2021-го. В середине февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой признал Белорусскую АЭС угрозой и потребовал остановить работу этой станции.

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