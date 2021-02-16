Популярный врач назвал продукты, в которых содержатся 12 главных витаминов

Популярный врач назвал продукты, в которых содержатся 12 главных витаминов1
- 16.02.2021, 11:03
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В зимний период они обязательно должны быть в рационе.
В такое непростое время, как пандемия, когда вокруг нас так и бродит коварный вирус, нашему организму просто необходима поддержка в виде витаминов. Однако это не значит что нужно горстями глотать различные таблетки. Достаточно знать, какие продуты богаты различными витаминами.
Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в «Инстаграм» решил напомнить своим подписчикам, в каких же продуктах содержится тот или иной витамин.
Популярный врач опубликовал некую инфографику, в которой наглядно показано какие продукты богаты определенным витамином.