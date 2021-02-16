закрыть
16 февраля 2021, вторник, 15:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали три суперпродукта для улучшения работы мозга

  • 16.02.2021, 12:13
  • 1,404
Медики назвали три суперпродукта для улучшения работы мозга

Особенную пользу они приносят людям пожилого возраста.

Международная группа ученых перечислила три продукта, употребление которых способствует улучшению работы головного мозга и препятствует снижению когнитивных функций. Особенную пользу они приносят людям пожилого возраста, пишет lenta.ua.

По словам медиков, для работы мозга полезно какао. В его плодах содержатся вещества, которые защищают клетки центрального органа нервной системы от воспаления. Кроме того, употребление какао способствует циркуляции крови, в результате чего улучшается память и другие когнитивные способности.

Ученые также включили в этот список виноград, в котором содержится ресвератрол – вещество, подавляющее свободные радикалы. В результате блокируется процесс окисления в мозге, что предотвращает снижение когнитивных функций.

Еще одним «суперпродуктом» для головного мозга является зелёный чай. Результаты исследования показали, что ежедневное употребление этого продукта положительно влияет на сегменты центрального органа нервной системы у людей среднего и старшего возраста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип