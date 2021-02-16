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КГК предлагает запретить продажу отдельных товаров за наличный расчет

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  • 16.02.2021, 12:17
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КГК предлагает запретить продажу отдельных товаров за наличный расчет

Власти хотят уменьшить количество наличного денежного оборота.

Комитет госконтроля предлагает полностью запретить продажу товаров на отдельных сегментах потребительского рынка за наличный расчет, говорится в письме КГК в адрес Минфина.

Копия письма появилась в телеграм-каналах, корреспонденту БелаПАН удалось подтвердить подлинность письма, пишет сайт naviny.by.

На данный момент доля наличного денежного оборота превышает в Беларуси 40%. По мнению КГК, «уменьшение объема наличного денежного оборота позволит сократить теневой оборот в сфере торговли и услуг».

В этой связи комитет «считает целесообразным разработать программу организационных и экономических мер по кардинальному повышению доли безналичных расчетов за товары (работы, услуги) между физическими лицами и субъектами предпринимательства, проработать вопросы поэтапного снижения предельной величины осуществления расчетов наличными и повышения ответственности за нарушение этих норм».

Также КГК выступает за «сокращение использования наличных денежных средств в повседневной жизни граждан как путем введения полных запретов на продажу товаров и услуг с использованием наличных денежных средств в отдельных сегментах потребительского рынка, так и путем внедрения соответствующих экономических механизмов, делающих невыгодными такие расчеты».

В частности, КГК инициирует введение дополнительной комиссии за расчетно-кассовое обслуживание и запрет на предоставление скидок в случае покупки товаров за наличный расчет.

По мнению Комитета госконтроля, такие меры будут «способствовать предупреждению совершения правонарушений в сфере налогообложения».

Также КГК предлагает ввести плату «в размере 13% с сумм денежных средств, ежемесячно снимаемых ИП со своего расчетного счета сверх определенного размера» и перечислять ее в бюджет. По мнению КГК, без уплаты такой комиссии индивидуальным предпринимателям можно разрешить снимать со счета не более трех тысяч рублей, «либо суммы, равной 3-кратному размеру средней зарплаты по стране».

Сокращение наличного денежного оборота, по мнению КГК, позволяет «контролировать денежные потоки, успешнее бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, банкам — иметь более высокую ресурсную базу».

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