КГК предлагает запретить продажу отдельных товаров за наличный расчет 9 16.02.2021, 12:17

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Власти хотят уменьшить количество наличного денежного оборота.

Комитет госконтроля предлагает полностью запретить продажу товаров на отдельных сегментах потребительского рынка за наличный расчет, говорится в письме КГК в адрес Минфина.

Копия письма появилась в телеграм-каналах, корреспонденту БелаПАН удалось подтвердить подлинность письма, пишет сайт naviny.by.

На данный момент доля наличного денежного оборота превышает в Беларуси 40%. По мнению КГК, «уменьшение объема наличного денежного оборота позволит сократить теневой оборот в сфере торговли и услуг».

В этой связи комитет «считает целесообразным разработать программу организационных и экономических мер по кардинальному повышению доли безналичных расчетов за товары (работы, услуги) между физическими лицами и субъектами предпринимательства, проработать вопросы поэтапного снижения предельной величины осуществления расчетов наличными и повышения ответственности за нарушение этих норм».

Также КГК выступает за «сокращение использования наличных денежных средств в повседневной жизни граждан как путем введения полных запретов на продажу товаров и услуг с использованием наличных денежных средств в отдельных сегментах потребительского рынка, так и путем внедрения соответствующих экономических механизмов, делающих невыгодными такие расчеты».

В частности, КГК инициирует введение дополнительной комиссии за расчетно-кассовое обслуживание и запрет на предоставление скидок в случае покупки товаров за наличный расчет.

По мнению Комитета госконтроля, такие меры будут «способствовать предупреждению совершения правонарушений в сфере налогообложения».

Также КГК предлагает ввести плату «в размере 13% с сумм денежных средств, ежемесячно снимаемых ИП со своего расчетного счета сверх определенного размера» и перечислять ее в бюджет. По мнению КГК, без уплаты такой комиссии индивидуальным предпринимателям можно разрешить снимать со счета не более трех тысяч рублей, «либо суммы, равной 3-кратному размеру средней зарплаты по стране».

Сокращение наличного денежного оборота, по мнению КГК, позволяет «контролировать денежные потоки, успешнее бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, банкам — иметь более высокую ресурсную базу».

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