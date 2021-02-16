Производство масла и сахара в России рухнуло после заморозки цен 4 16.02.2021, 12:24

Российские производители продовольствия, похоже, решили объявить негласную забастовку.

Она была объявлена после решения правительства перейти к ручному регулированию цен в магазинах, пишет finanz.ru.

Производство подсолнечного масла и сахара - двух товаров, цены на которые были директивно «заморожены» в опте и в рознице - начало рушиться с двузначной скоростью.

По итогам февраля выпуск рафинированного подсолнечного масла в стране обвалился на 20,2% в годовом выражении и 26,2% по сравнению с декабрем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Нерафинированного масла и его фракций в феврале изготовлено было на 10,4% меньше, чем в январе, и на 12% меньше, чем в декабре прошлого года.

Сахарные заводы поставили рекорд по спаду во всей пищевой промышленности. Выпуск свекловичного сахара рухнул на 62,7% в годовом выражении и 69,5% по сравнению с декабрем.

С декабря, напомним, цены на сахар нельзя поднимать выше 36 рублей за кг в опте и 45 рублей - в рознице. Для подсолнечного масла госцена установлена на отметках 95 и 110 рублей за литр.

Опрошенные VTimes участники сахарного рынка предупредили, что к июлю-августу в стране начнется дефицит, потому что по 36 рублей никто сахар продавать «не хочет и не будет».

С просьбой не распространять практику госрегулирования на другие продукты в правительство обратились Торгово-промышленная палата, а также 15 союзов и ассоциаций производителей, переработчиков, поставщиков, потребителей и продовольственных ритейлеров.

В письме, направленном в МЭР, Минпромторг и Минсельхоз, крупный бизнес объясняет, что решать социальные проблемы нужно повышением доходов населения, а не возвращением к советской рецептам, который в конечном итоге приведут к «разрушительным последствиям для продовольственного рынка России».

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