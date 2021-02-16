А был ли снайпер: кто «заказал» президента? 2 Наталья Ищенко, «Деловая столица»

16.02.2021, 12:44

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Александр Вучич

Расследование продолжается, продуцируя различные геополитические теории заговора.

В конце января президент Сербии Александар Вучич торжественно открыл в Белграде гигантский памятник средневековому правителю сербов Стефану Неманье. А в начале февраля стало известно, что во время открытия монумента на Вучича должно было состояться покушение.

О раскрытых планах рассказал во время телешоу руководитель управления криминальной полиции Сербии Богдан Пушич. По его словам, после получения оперативной информации меры безопасности на церемонии были усилены. "Более 850 спецназовцев были развернуты для обеспечения охраны президента, поскольку данные разведки указывали на то, что будет совершено покушение", — сказал Пушич.

Оставим за скобками вопросы относительно того, зачем вообще понадобилось проводить массовое мероприятие не только во время эпидемии, но и с участием первого лица государства, которому угрожала смертельная опасность, и как так вышло, что пугающие новости рассказывает в телепередаче чиновник не первого эшелона. Лучше попытаемся понять, кто же может стоять за этим раскрытым разведкой планом покушения на Вучича?

Официальная, хотя и неформальная версия на сегодня звучит так: нападение на президента могла готовить группировка "Принципи" ("Principi"), являющаяся частью фанатского движения белградского футбольного клуба "Партизан". На днях около 20-ти членов организации, включая лидеров (это Велько Беливук, известный как "Веля Неволя", а также Марко Милькович), были задержаны правоохранительными органами в рамках "решительного наступления властей на организованную преступность".

Балканские СМИ связывали группировку, действующую "под прикрытием" движения ультрас ФК "Партизан", со знаменитым "кавачским кланом" из Черногории. Эта мафиозная структура с некоторых пор известна и в Украине – в прошлом году ее предполагаемого лидера, Радое Звицера, едва не убили в центре Киева. В конце января Велько Беливук и Марко Милькович – как сообщали СМИ – были в Черногории, где встречались с главой "кавачского клана" (он уже оправился от ран и вернулся домой, в Котор).

Предполагалось, что сфера "деятельности" задержанных в Белграде членов "Беливукской группы" – это "уголовка": убийства "конкурентов", вымогательство, похищения людей, торговля оружием и наркотиками… Однако позже правоохранительные органы сообщили: во время обыска у ОПГ было найдено снайперскую винтовку, было опубликовано видео "подготовки снайпера", и возникла другая версия относительно "сферы интересов" организации.

Как заявил в эфире одного из сербских телеканалов министр внутренних дел Сербии Александар Вулин, со снайперской винтовкой не занимаются рэкетом, речь о совершенно других планах. По его мнению, "накрытая полицией" группировка готовилась, не больше не меньше, к нападению на президента Вучича при участии снайпера. Цель – остановить наступление сербской власти на криминал. "Я не знаю, как было, следствие определит мотивы, но единственным человеком, чья смерть остановила бы битву против мафии, является Вучич", — заявил Вулин. "С моим убийством мы получим пять, шесть, десять дней паралича Министерства внутренних дел, пока парламент не выберет нового министра, и борьба будет продолжаться. Но убийство президента Вучича вызовет глубокую политическую нестабильность, и это будет единственный способ остановить борьбу с организованной преступностью и мафией в нашей стране. Посмотрим, что покажет расследование, но элементарная логика говорит так", — подчеркнул глава МВД.

Умозаключения Вулина немедленно подхватили и понесли дальше в массы СМИ. "Нам грозит повторение 12 марта!", — нагнетали таблоиды. На Балканах все знают эту дату: 12 марта 2003 года в Белграде несколькими выстрелами из снайперской винтовки был убит первый демократический премьер-министр Сербии Зоран Джиндич. Тогда перед судом за совершение преступления предстали несколько человек, в том числе стрелок, заместитель командира отряда спецназа, известного как "Красные береты", Звездан Йованович, а также лидеры самого могущественного в то время "земунского клана" балканской мафии.

В 1990-х и начале 2000-х фанатское движения белградского футбольного клуба "Црвена Звезда" было тесно связано как с "красными беретами", так и с "земунскими" мафиозными структурами. Поэтому понятно, откуда сегодня взялись эти аналогии про "новое 12 марта". Однако насколько проводимые параллели соответствуют реальности?

Объективно говоря, делать любые выводы пока рано. Расследование деятельности задержанной группировки ведется. Сегодня можно разве что выдвигать версии – чем и занимаются балканские политики и политологи.

Озвученная официальными лицами трактовка событий уже приводилась выше: "мафия охотится за Вучичем, борцом №1 с организованной преступностью".

Оппозиция прогнозируемо не верит ни единому слову чиновников – и в первую очередь тому, что нынешний президент действительно борется с криминалом.

Некоторым экспертам вся эта история с покушением кажется политическим маркетингом Вучича и его команды. Соответственно, цель раскрутки темы угрозы нападения на главу государства – всего лишь позиционирование нынешнего президента как борца с мафией и вообще "работа на рейтинг".

Другие – среди них и журналисты независимых от власти СМИ – убеждены, что утверждение "нового земунского клана", "группы Беливука", не могло проходить без причастности к этому процессу официальных силовых структур. Преступная группировка "под маркой" ультрас "Партизана" действует уже лет десять, о ней, как пишут сербские СМИ, "все знают", однако почему-то только сейчас начались громкие задержания. Кроме того, уже появились и официальные подозрения относительно связи членов ОПГ с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов при предыдущем правительстве (но при нынешнем президенте).

Президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопрос, несет ли ответственность бывший министр внутренних дел Небойша Стефанович за то, что "группа Беливука" не была раскрыта раньше, пояснил, что большинство ее жертв исчезли в течение последних нескольких месяцев и что расследование не может быть завершено за день или два.

Сам Стефанович, который в настоящее время является министром обороны Сербии, на пресс-конференции 8 февраля, после заседания Совета национальной безопасности, пообещал, что "государство покажет, что может решительно противостоять любой форме организованной преступности", и, конечно же, "будут наказаны" сотрудники государственных органов, "которые сотрудничали с этими преступниками, помогали им".

Между тем, версия "мафия заказала Вучича" не только вызывает внутреннеполитические вопросы в Сербии, но и дает повод для продуцирования различных геополитических теорий заговора. Так, сербские интернет-издания утверждают, что покушение на Вучича готовилось в Черногории.

Srbija Danas 9 февраля цитирует в публикации Любана Карана, полковника контрразведки в отставке, который говорит: "Понятно, что Беливук сотрудничал с "кавачскими", он был в компании Звицера, который известен как их лидер. Показательно, что Беливук был в Черногории как раз тогда, когда возникла серьезная угроза безопасности президента, во время открытия памятника Стефану Неманье, и поэтому есть обоснованные подозрения, что ликвидация Вучича была согласована в Которе. Но они не могут осуществить переворот без поддержки политических структур и зарубежных спецслужб". "Часть черногорской власти давно работает над сменой власти в Сербии, потому что их не устраивает, что президент Вучич борется за права сербов в Черногории, — говорит бывший разведчик.

Никакого документального подтверждения данная версия не имеет. Но для "раскрутки" очередной теории "заговора против Вучича", подходят и заявления в СМИ.

Сербские таблоиды 9 февраля вышли с разнообразными заголовками на первой странице:

"Снайпер для убийства политика прибыл из Черногории? – Srpski TELEGRAF,

"Почему Мило (Джуканович) охранял Велю (Беливука)" — INFORMER,

"Высокопоставленные персоны (mocnici, "можновладці") в панике – уничтожали доказательства" — Objektiv,

"PR-раскрутка (Spin) связи между оппозицией и покушением на Вучича — Danas.

То есть варианты можно выбрать на любой вкус. Тем временем расследование продолжается, и пока оно длится, очевидно, выдвижение и продвижение разных версий того, что стоит за планом покушения на Вучича, также будет оставаться в повестке дня сербской политики.

Наталья Ищенко, «Деловая столица»

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