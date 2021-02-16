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«Забрали даже телефоны детей»

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  • 16.02.2021, 12:48
«Забрали даже телефоны детей»

Зампредседателя БАЖ рассказал об обыске.

У заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Бориса Горецкого прошел обыск. Он рассказал tut.by, что искали и что нашли силовики.

— Около 7.30 в домофон и дверь стали настойчиво трезвонить. Буквально через 10 минут я увидел силовиков с болгаркой и тараном для двери и открыл дверь, — рассказал Горецкий.

Силовая группа ворвалась в квартиру с криками «Руки за спину», но поняв, что в квартире находится трое маленький детей, стали вести себя тише.

Обыск продолжался в течение 3−4 часов.

— Смотрели все щели, в мусорке, в холодильнике. Изъяли два ноутбука, телефоны. Забрали даже телефоны детей, — добавил Горецкий.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.

О том, что происходит у его коллеги, заместителя правления БАЖ Олега Агеева, он не знает. Об обыске в офисе БАЖ узнал от журналистов.

Борис Горецкий особо подчеркнул, что БАЖ является официально зарегистрированным объединением, и ведет свою деятельность прозрачно и честно.

Напомним, утро 16 февраля начались обыски у журналистов и правозащитников по всей стране. Кроме того проходят обыски в офисе БАЖ, лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» и независимого профсоюза РЭП. Как сообщили в Следственном комитете, обыски проходят «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».

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