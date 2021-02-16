Конец путинской эпохи 16.02.2021, 13:21

Фото: Getty Images

Демонстрации на улицах изменили Россию.

Арест и поспешное вынесение приговора Алексею Навальному в начале этого месяца привели к масштабным протестам в России в поддержку лидера партии «Россия будущего», который чудом избежал убийства в августе 2020 года.

Пьер Бинетт, профессор Школы прикладной политики Университета Шербрука и эксперт по России считает, что это всего лишь один из эпизодов в череде остальных. Причина в том, что популярность президента Путина остается чрезвычайно высокой, несмотря на экономические трудности последних лет.

Если в этой неуправляемой стране произойдет возврат к большей демократии, «весьма вероятно, что существенные изменения произойдут внутри самого режима», — рассказал он канадскому изданию La Tribune (перевод — inosmi.ru).

— Можно ли назвать Алексея Навального настоящим реформатором?

— На протяжении нескольких лет Навальный был главным политическим оппонентом Владимира Путина. Он неоднократно осуждал его авторитаризм и отсутствие демократии в России. В настоящее время очень сложно бросить вызов Путину. Навальный сделал несколько репортажей, в том числе наделавший много шума о богатстве Дмитрия Медведева, бывшего премьер-министра Путина и человека, который заменял его между двумя президентскими сроками.

— Противостояние между Путиным и Навальным носит скорее личный характер, чем идеологический. Что предлагает Навальный, помимо борьбы с коррупцией?

— Вот здесь не очень понятно. Да, Навальный — активный борец с коррупцией, как и многие другие в прошлом, поскольку даже в советские времена режим был довольно коррумпированным. Вот почему оппозиционеры независимо от того, правые они или левые, почти всегда делают ставку на борьбу с коррупцией и отсутствием демократии. Это их главный козырь.

Изначально Навальный был скорее западником в том смысле, что он ратует за сближение с Европейским союзом и странами Запада. Он даже предлагает России вступить в НАТО. В то же время он участвовал в нескольких форумах и манифестациях, близких к крайне правым, которые проявились во многих странах бывшего коммунистического блока, таких как Венгрия, где эти группы решительно выступают против иммиграции, особенно из Средней Азии.

— Учитывая результаты выборов с момента прихода Путина к власти в 2000 году, можем ли мы говорить о честном избирательном процессе?

— Нужно быть очень осторожным говоря о результатах выборов. Владимир Путин действительно очень популярен. Ему не нужно фальсифицировать выборы, чтобы победить с огромным большинством. Фактически, дефицит демократии в России связан не с возможностью голосовать, не с контролем политических организаций или прессы, а с законодательством, исключающим перспективных кандидатов, включая Навального.

Даже сегодня Путин остается невероятно популярным, несмотря на то, что он стремительно теряет позиции из-за экономического кризиса.

— Новые президентские выборы должны состояться в следующем году. Может ли у Путина возникнуть соблазн снова баллотироваться несмотря, что его «два срока подряд» истекают?

— Конституционная реформа, которую он провел в прошлом году, позволяет ему баллотироваться в президенты, поскольку она обнуляет все его предыдущие сроки. Пойдет ли он на новый срок? Было бы рискованно сказать «нет». Но мы знаем одно — он все меньше и меньше участвует в действиях российской власти. Он все чаще проводит время в своих владениях на Кавказе и редко появляется в Москве. Он постепенно удаляется от центра власти. Создается впечатление, что он будет баллотироваться на следующий срок, но у меня такое ощущение, что речь идет о подготовке к смене власти.

— Ностальгирующие по сталинской эпохе обнаруживают ее черты в авторитарности и твердости Путина?

— В постсоветский период в России было несколько довольно неудачных лидеров, которым не удалось восстановить страну. Путин заставил признать себя, представ сильным человеком, способным сражаться против чеченских исламистов.

Когда он пришел к власти, его в основном поддерживал петербургский клан, откуда он родом. У него также было несколько союзников в Москве, особенно в спецслужбах. Но ему удалось значительно расширить свою круг, чтобы создать систему власти, способную оказывать сопротивление извне. При этом он сам не всегда находится на передовой.

— Тем не менее, мы знаем реформаторов, пришедших к власти с планами открыть путь демократии, прежде чем уйти, как Путин.

— Надо признать, что управлять Россией очень сложно. Практически нереально, чтобы решения, принятые в Москве, устроили бы всех губернаторов регионов, многие из которых являются маленькими диктаторами, даже более непримиримыми, чем Путин. Тем, кто считает Канаду мультикультурной страной, стоит взглянуть на Россию. Там огромное количество культур, языков и религий, и требуется железный кулак, чтобы их всех объединить.

— Русские обречены жить в полутоталитарном государстве?

— Я так не считаю. За последние пятьдесят лет в стране произошло несколько улучшений. Особенно в направлении политических свобод, и экономический вопрос идет следом. Путин вселил в людей надежду, особенно когда пришел к власти. Мы склонны забывать об этом, но после терактов 11 сентября 2001 года в США Россия решительно поддержала борьбу с исламистским терроризмом, особенно в Афганистане.

— В России, чтобы выйти на акции протеста, нужно много мужества из-за репрессий полиции. Дают ли результаты эти протесты?

— Протест идет в основном от пролетариата, но изменения осуществляют верхушка иерархии. Преобразования осуществил Горбачев, а не народ.

Вот почему я говорю, что весьма вероятно, что существенные изменения произойдут внутри самого режима. Во времена СССР Бориса Ельцина считали крутым парнем, и он стал реформатором.

И не надо думать, что демонстрации на улицах не имеют никакого влияния на власть, даже если их подавляют. Власти наблюдают за происходящим. Фактически, в мире нет ни одного режима, который бы был равнодушен к настроениям народа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».