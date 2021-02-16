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«Лукашенко фактически признался, что понимает неотвратимость наказания за свои деяния»

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  • 16.02.2021, 13:41
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«Лукашенко фактически признался, что понимает неотвратимость наказания за свои деяния»
Архивное фото tut.by

Узурпатору придется уходить.

Лукашенко признал, что его не поддерживают даже чиновники, пишет «Независимая газета».

«Так они ж, говорит, половина бэчебэшники, а половина – глаза в стол прячут, когда начинают говорить о государственных вопросах», – процитировал диктатор признание некоего пенсионера, который «зашел в райисполком». «Что же произошло с нашим чиновничьим людом? Там немного «переобулись». Но очень, наверное, многие спрятались под плинтус. Но почему вдруг?» – признавался и сокрушался Лукашенко. «Приходит государственный служащий, человек в погонах в такие частные медицинские клиники – почти сплошь и рядом: ты, «ябатька», вон отсюда, я тебя лечить не буду!» – рассказал он о неприятии «ябатек» в медицинском сообществе. «Не буду называть компанию – мы ее просто сейчас вырезаем… Возьмите белорусский товар, продовольствие». – «Вы «ябатьки», белорусское? Вон отсюда!» – привел он пример отношения к себе в бизнесе.

Узурпатор признал, что его не поддержал частный бизнес. «Около 200 предприятий вот этих вот бизнесменов закрылись в знак солидарности (с бастующими рабочими. – «НГ»)», – рассказал он и стал грозить расправой без суда и следствия за то, что посмели противиться власти.

Некоторые эксперты и наблюдатели считают, что Лукашенко фактически признался, что понимает неотвратимость наказания за свои деяния и что его сторонников оно тоже ждет. Так эксперты трактуют то, что он в качестве главных условий своего ухода назвал прекращение протестов и гарантии безопасности для его сторонников. «Значит, Лукашенко понимает, что поддержки в народе у него нет. Что ему придется уходить. Более того, они понимает, что после него придут люди, которые спросят с тех, кто активно содействовали режиму во всех его безобразиях», – комментирует эти высказывания член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин.

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