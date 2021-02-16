«Лукашенко фактически признался, что понимает неотвратимость наказания за свои деяния» 5 16.02.2021, 13:41

2,560

Архивное фото tut.by

Узурпатору придется уходить.

Лукашенко признал, что его не поддерживают даже чиновники, пишет «Независимая газета».

«Так они ж, говорит, половина бэчебэшники, а половина – глаза в стол прячут, когда начинают говорить о государственных вопросах», – процитировал диктатор признание некоего пенсионера, который «зашел в райисполком». «Что же произошло с нашим чиновничьим людом? Там немного «переобулись». Но очень, наверное, многие спрятались под плинтус. Но почему вдруг?» – признавался и сокрушался Лукашенко. «Приходит государственный служащий, человек в погонах в такие частные медицинские клиники – почти сплошь и рядом: ты, «ябатька», вон отсюда, я тебя лечить не буду!» – рассказал он о неприятии «ябатек» в медицинском сообществе. «Не буду называть компанию – мы ее просто сейчас вырезаем… Возьмите белорусский товар, продовольствие». – «Вы «ябатьки», белорусское? Вон отсюда!» – привел он пример отношения к себе в бизнесе.

Узурпатор признал, что его не поддержал частный бизнес. «Около 200 предприятий вот этих вот бизнесменов закрылись в знак солидарности (с бастующими рабочими. – «НГ»)», – рассказал он и стал грозить расправой без суда и следствия за то, что посмели противиться власти.

Некоторые эксперты и наблюдатели считают, что Лукашенко фактически признался, что понимает неотвратимость наказания за свои деяния и что его сторонников оно тоже ждет. Так эксперты трактуют то, что он в качестве главных условий своего ухода назвал прекращение протестов и гарантии безопасности для его сторонников. «Значит, Лукашенко понимает, что поддержки в народе у него нет. Что ему придется уходить. Более того, они понимает, что после него придут люди, которые спросят с тех, кто активно содействовали режиму во всех его безобразиях», – комментирует эти высказывания член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».