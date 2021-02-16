Диетологи назвали суперовощ, выводящий плохой холестерин 16.02.2021, 13:57

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Он также помогает бороться с целым набором заболеваний, в числе которых — и гипертония.

Справиться с такой неприятностью, как повышенный холестерин, можно с помощью достаточно простых способов, избежав приема медикаментов, передает FaceNews.ua.

Натуральным средствам вполне под силу не только снизить его уровень, но и полностью вывести его из организма. Сок сельдерея уже давно окрестили суперфудом, а точнее – супердринком. Он помогает бороться с целым набором заболеваний, в числе которых также и гипертония.

Специалистам удалось обнаружить в сельдерее основную лечебную составляющую - 3-н-бутилфталид (3нБ), сообщает Express. Он обладает достаточно сильными антигипертензивными свойствами.

Так, ученые установили, что через шесть недель постоянного употребления артериальное давление у людей, которые принимали участие в научном эксперименте, значительно снизилось.

«Подобный результат стал возможным благодаря тому, что холестерин полностью растворяется из-за действия 3нБ», - объяснили эксперты. – «Это вещество снижает накопления жировых отложений непосредственно в артериях».

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