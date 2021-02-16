закрыть
16 февраля 2021, вторник, 15:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Диетологи назвали суперовощ, выводящий плохой холестерин

  • 16.02.2021, 13:57
  • 2,748
Диетологи назвали суперовощ, выводящий плохой холестерин

Он также помогает бороться с целым набором заболеваний, в числе которых — и гипертония.

Справиться с такой неприятностью, как повышенный холестерин, можно с помощью достаточно простых способов, избежав приема медикаментов, передает FaceNews.ua.

Натуральным средствам вполне под силу не только снизить его уровень, но и полностью вывести его из организма. Сок сельдерея уже давно окрестили суперфудом, а точнее – супердринком. Он помогает бороться с целым набором заболеваний, в числе которых также и гипертония.

Специалистам удалось обнаружить в сельдерее основную лечебную составляющую - 3-н-бутилфталид (3нБ), сообщает Express. Он обладает достаточно сильными антигипертензивными свойствами.

Так, ученые установили, что через шесть недель постоянного употребления артериальное давление у людей, которые принимали участие в научном эксперименте, значительно снизилось.

«Подобный результат стал возможным благодаря тому, что холестерин полностью растворяется из-за действия 3нБ», - объяснили эксперты. – «Это вещество снижает накопления жировых отложений непосредственно в артериях».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип