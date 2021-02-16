Свободные экономические зоны Беларуси потеряли 96% прибыли 16.02.2021, 14:44

Иностранные инвестиции в них резко сократились.

Белорусские СЭЗ и парк «Великий камень» подвели итоги кризисного года. В финансовом отношении результаты особых территорий вряд ли кого-то порадовали, пишут banki24.by.

В Беларуси есть 6 свободных экономических зон (СЭЗ) — это Брест, Гомель-Ратон, Минск, Витебск, Могилев и Гродноинвест. СЭЗ не совпадают с границами областных центров, территории их резидентов зачастую разбросаны по всей прилегающей области.

За 2020 год среднесписочная численность работников резидентов СЭЗ упала на 1,7%. В пересчете на людей это не так и мало — около 2,3 тыс. человек. Учитывая борьбу с вирусом, за часть потерь могли быть ответственны длительные больничные.

В плюсе по количеству персонала оказалась только СЭЗ «Брест» — на 0,03%. Остальные зоны потеряли от 0,3% до 3,3% штата работников. Средняя зарплата в СЭЗ была ниже, чем по Беларуси в целом. Если средний заработок за год в стране составил 1251 BYN, то в СЭЗ — 1226 BYN.

Да и на этот рубеж СЭЗ вышли благодаря зоне «Минск», где средний заработок достиг 1517 BYN (против 1782 BYN по столице). В региональных СЭЗ средние зарплаты персонала колебались в пределах от 1129 до 1187 BYN.

В 2020-м из-за девальвации у предприятий образовались гигантские курсовые разницы. В отношении резидентов СЭЗ это привело к обвалу чистой прибыли в 25 раз.

Сравните: за 2019-й чистая прибыль достигла 1,069 млрд BYN, а за 2020-й — 43,1 млн BYN. Иными словами, чистая прибыль 6 СЭЗ составила всего 4% от прошлогодней. В 3 СЭЗ сумма прибылей и убытков резидентов откатилась ниже нуля.

В печальный список вошли Гомель-Ратон (минус 62,5 млн BYN), Могилев (минус 144,9 млн BYN) и Гродноинвест (минус 322,4 млн BYN). Отдельно от СЭЗ чиновники ведут статистику индустриального парка «Великий камень».

Ситуация с уровнем зарплаты там гораздо лучше, чем в СЭЗ — за 2020 год средняя достигла 2395 BYN. Правда, рост зарплаты в Великом камне к 2019 году составил всего 1,3%. Так как инфляция за тот же период достигла 5,5%, в реальном выражении средняя планка снизилась. Про долларовый эквивалент заработков говорить не стоит — все понятно.

Великий камень пока планомерно несет чистые убытки. За 2018 год они составили 34,8 млн BYN, за 2019 год — 22,8 млн BYN, за 2020 год — 43,1 млн BYN.

С одной стороны, многие резиденты только разворачивают свою деятельность, а с другой есть отставание от прежних графиков развития парка.

Прямые иностранные инвестиции в парк на чистой основе сократились в 2,6 раза — до 44,3 млн USD, а сальдо внешней торговли товарами осталось отрицательным — минус 20,7 млн USD.

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