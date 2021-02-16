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Задор и боевой дух белорусских партизан просто впечатляют

  • 16.02.2021, 14:46
Задор и боевой дух белорусских партизан просто впечатляют

Лукашистам не выстоять против ветра перемен.

Задор и боевой дух белорусских партизан не может не радовать в борьбе с твердолобостью и глупостью коммунальных прислужников, которые еще пытаются натужно дуть против ветра перемен.

Буквально все улицы столицы, стены домов, столбы - свидетели бесполезности этой затеи.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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