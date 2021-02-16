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Венгрия первой из стран ЕС получила коронавирусную вакцину из Китая

  • 16.02.2021, 14:51
Венгрия первой из стран ЕС получила коронавирусную вакцину из Китая
фото: AFP

Венгрия рассчитывает получить 5 миллионов доз вакцины Sinopharm

Груз вакцины против COVID-19, произведенной в Китае, прибыл в Венгрию во вторник утром, благодаря чему страна первой в Европейском Союзе получила китайскую вакцину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Самолет с 550 000 доз вакцины, разработанной китайской государственной компанией Sinopharm, приземлился в Будапеште после перелета из Пекина. Груза достаточно для вакцинации 275 000 человек двумя дозами, заявила руководитель отдела эпидемиологии Национального центра общественного здоровья Агнес Гальгочи.

Венгрия рассчитывает получить 5 млн доз вакцины Sinopharm в течение следующих четырех месяцев. Страна стремилась приобрести вакцины в странах, не входящих в общую закупку ЕС, утверждая, что задержки с поставками в ЕС стоят жизней.

Вакцина Sinopharm, которую разработчик считает эффективной почти на 80%, уже используется в соседней с Венгрией Сербии, которая не входит в ЕС.

Венгрия также согласилась приобрести 2 миллиона доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которую больницы в Будапеште начали вводить на прошлой неделе.

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