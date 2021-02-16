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Держи Ухань востро

  • 16.02.2021, 15:05
Держи Ухань востро

Миссия Всемирной организации здравоохранения задает новые вопросы Китаю.

Первый визит в китайский город Ухань экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавших происхождение коронавируса, опроверг первоначальную версию китайских властей и породил новые вопросы. Хотя миссия ВОЗ не нашла доказательств лабораторного происхождения COVID-19, критики Пекина получили новые аргументы в пользу версии о том, что китайские власти утаивали важную информацию. Как заявил глава миссии Питер Бен Эмбарек, более десяти мутаций COVID-19 циркулировали в Ухане задолго до того, как в декабре 2019 года там впервые была зафиксирована вспышка инфекции. Таким образом, попытка Пекина использовать миссию ВОЗ, чтобы закрыть чувствительную тему и снять один из главных раздражителей в отношениях с США, не увенчалась успехом, пишет «Коммерсантъ».

Итоги первого визита в КНР команды экспертов Всемирной организации здравоохранения, покинувших китайский город Ухань в конце прошлой недели после нескольких недель изучения первоисточника пандемии в полевых условиях, оказались противоречивыми и уже вызвали новую войну слов.

К разочарованию сторонников теории «китайского заговора» и версии об утечке коронавируса из секретной лаборатории в Ухане, найти подтверждения того, что COVID-19 мог стать тайным биологическим оружием КНР, экспертам ВОЗ так и не удалось. Однако выводы эпидемиологов из 12 стран, включая Россию, США, Великобританию, Германию, Нидерланды, Данию и Японию, опровергают первоначальную версию Пекина о том, что точкой отсчета пандемии стал именно декабрь 2019 года, когда китайские власти официально уведомили о ней руководство ВОЗ.

Как заявил в воскресенье в интервью телеканалу СNN глава делегации ВОЗ, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек (Дания), по итогам работы в Ухане его команда установила: в декабре 2019 года пандемия коронавируса была уже в самом разгаре, то есть, она началась гораздо раньше. «Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре 2019 года, что стало открытием»,— заявил глава международной группы ВОЗ, сообщив, что на тот момент по меньшей мере тысяча людей была инфицирована, причем не одним, а 13 разными штаммами COVID-19.

Второй главный вывод экспертов ВОЗ состоит в том, что у коронавируса вообще могло не быть единого источника распространения. «Некоторые штаммы начали распространяться с местных рынков, а некоторые никак с рынками не связаны»,— сообщил Питер Бен Эмбарек, дав понять, что работа миссии ВОЗ в Ухане породила новые вопросы.

Подтверждением того, что число этих вопросов множится, стала и итоговая пресс-конференция, которую эксперты ВОЗ провели на прошлой неделе перед отлетом из Уханя.

Как следует из их разъяснений, остается неясным, какую роль в распространении коронавируса сыграл тот самый рынок морепродуктов «Хуанань», который в течение многих месяцев в мире считали первоисточником COVID-19.

Кроме того, эксперты ВОЗ считают маловероятным, что прямыми переносчиками COVID-19, из-за которых вирус попал на рынок морепродуктов, стали именно летучие мыши.

В ходе работы миссии появилась требующая проверки и дополнительных исследований гипотеза о том, что был еще какой-то промежуточный переносчик.

Что же касается версии об утечке вируса из лаборатории, то ученые ВОЗ уже не рассматривают ее как одну из рабочих.

На фоне очевидных разночтений в версии китайских медиков и властей и версии экспертов ВОЗ газета The Wall Street Journal сообщила о том, что власти КНР отказались предоставить команде Питера Бен Эмбарека изначальные необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, способные пролить свет на природу пандемии. По данным The Wall Street Journal, эксперты ВОЗ установили, что еще в октябре 2019 года в Центральном Китае 92 человека были госпитализированы с симптомами, аналогичными признакам коронавируса.

Таким образом, заявления представителей миссии ВОЗ дают определенные основания утверждать, что в ходе работы в Ухане по той или иной причине им не была предоставлена вся информация. В связи с этим, как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон требует, чтобы «доклад ВОЗ был независимым, а выводы экспертов — свободными от вмешательства со стороны китайского правительства». «Чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен будет предоставить данные о самых ранних днях вспышки заболевания»,— потребовал господин Салливан.

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