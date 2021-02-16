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Лукашенко стал для Москвы слишком токсичным

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  • 16.02.2021, 16:18
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Лукашенко стал для Москвы слишком токсичным
Фото: Bloomberg

У Кремля есть резон избавиться от этого «актива».

И Москва, и Минск анонсировали встречу Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи в конце февраля. Это что — сигнал о расположении Кремля или же, напротив, вызов на ковер? — пишет политический обозреватель Александр Класковский.

Два авторитарных режима — белорусский и российский — во многом схожи, когда речь идет о подавлении политической альтернативы. Но означает ли это, что интересы Лукашенко и Кремля полностью совпадают? Конечно, нет.

И только ленивый политолог, в частности, не отметил, что после прошлогодних протестов Лукашенко стал для Москвы слишком токсичным партнером, из-за чего, в частности, стало рискованно подписывать с ним новые интеграционные документы.

Да и вообще режим Лукашенко становится для Кремля весьма проблемным активом, что признают и российские аналитики.

Таким образом, у Кремля есть резоны не складывать все яйца в одну корзину, искать свои варианты решения белорусского вопроса. И это одна из причин, по которым отношения между Лукашенко и Москвой могут напрячься.

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