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«Иронично вышло»: четыре истории белорусов, которые случайно лишились биткоинов

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  • 16.02.2021, 15:43
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«Иронично вышло»: четыре истории белорусов, которые случайно лишились биткоинов

Рассказы людей разных профессий.

Сегодня, 16 февраля, цена популярной криптовалюты — биткоина — вновь побила свой же исторический рекорд: ее стоимость достигла 49 950 долларов. Счастливые владельцы биткоина могут праздновать. Однако стоит помнить, что простая случайность способна лишить вас любого заработка, будь он в бумажных купюрах или же криптовалюте.

Журналисты tut.by попросили четырех белорусов рассказать, как они потеряли биткоины.

«Оказалось, что в тетради, куда я записывал пароли, не хватает листов»

Минчанин Виктор начал заниматься биткоинами в конце 2013 года, когда его курс был около 180 долларов или даже меньше.

— Узнал я о нем с помощью серфинга в интернете. А я всегда готов к чему-то новому, пока мне не надоест, — улыбается парень. — Мне стало интересно, прочитал про криптовалюту, выяснил, в чем суть, проанализировал возможные перспективы. В общем, стало очень интересно, начал майнить сатоши (дробная или составная часть биткоина, названная в честь придумавшего эту криптовалюту Сатоши Накамото) на разных сайтах, выполняя разные задания.

Конечно, никто из моих близких и друзей (кроме сестры, она знает, что если я чем-то начинаю увлекаться, значит, что-то интересное и прибыльное) не верили в успех. Родители печально опускали глаза, видимо, думали, что их чадо безнадежно потеряло связь с реальностью, пытаясь заработать на воздухе. А друзья и знакомые просто кивали — мол, да-да, деньги конечно, ага, давай о чем-нибудь другом поговорим.

За пару месяцев мне удалось накопить где-то 1 биткоин (он тогда как раз начал расти). Не сказать, что я радовался, потому что тогда было туго с выводом на реальные деньги. Потом курс вырос примерно до 1000 долларов, и я начал усиленно майнить. Особенно были популярны сайты с бинарными ставками (больше/меньше), выходило очень много мануалов вроде — какие настройки использовать, какие сайты меньше проседают и так далее. Правда, когда выходило такое видео с «подсказками», сайт уже был завален этим «приемами». Но иногда можно было поднять солидный куш сатоши. Либо потерять в два раза больше.

Но после взлета до 1000 долларов, по-моему, довольно быстро произошел спад до 200. Вот тогда и настало время огорчений и мыслей о потраченном впустую времени. Я работал барменом, занимался спортом. Времени было и так очень мало. Поэтому я решил откинуть мысли о былом и углубился в обыденную рутину. По сути, я крайне резко и глубоко обрезал все связи с криптовалютами. В общем, как сера на спичке: вспыхнул ярко и горячо — погас спустя секунду.

Первый удар (тогда я еще не понимал, что это удар) пришел ко мне через несколько лет. Друг занимался покером и часто сидел в интернете. Он сообщил, что биткоин уже 4000 долларов. Тут я, обрадовавшись, вспомнил, что у меня есть два таких «битка», начал уже думать о приобретении новых вещей. Но не спешил проверять кошельки (у меня их было 6 или 8).

Потом мне сообщили, что биткоин уже 11 тысяч долларов. Ну все, думаю, самое время. И тут бац — оказалось, что в тетради, куда я записывал пароли, не хватает листов. Остались листы с паролями к четырем кошелькам, но не основным (на данный момент там около 2000 долларов).

Я начал перерывать все. К сожалению, аккуратным меня не назвать, я мог на одной странице записать кучу разной информации в разном порядке. Криптоключи тоже были разбросаны повсюду на компьютере. Отдельной папки я не создавал. Был момент, когда сносили Windows и, видимо, все удалилось. Иронично вышло. В ярости я вырвал оставшиеся страницы. Теперь понимаю — погорячился.

Вот примерно такая у меня история. Но я не сильно огорчаюсь. Были времена, когда я жил выше среднего, были и другие. И я пришел к выводу, что все-таки счастье не в деньгах и лучше уметь радоваться пускай даже мелочам, чем рассчитывать, что деньги тебя всему научат.

«Все деньги кто-то снял накануне»

Следующая собеседница — Юлия — живет недалеко от Минска. В ноябре 2018 года она купила 0,005 биткоина «ради интереса» — узнать, что такое трейдинг.

— В июле 2019 г. на блокчейне осталась половина от этой суммы. Так они и лежали до недавних пор, — говорит Юлия. — Примерно месяц назад я решила зайти и посмотреть, что у меня с биткоинами, но не смогла это сделать. Потом мне все же удалось зайти, и тут я обнаружила, что все деньги кто-то снял накануне. В общей сложности в январе этого года там было около 100 долларов.

А немного позже я обнаружила, что с моего почтового ящика идет спам, — теперь понятно, что взломали почту.

«Половину раздал и проиграл во всяких пирамидах»

Антон работает в ИТ — сейчас он team lead на одном из проектов. Еще в 2011 году айтишник начал майнить криптовалюту — как говорит он сам, в три этапа: сначала на процессорах, домашнем компьютере и на серверах, затем на «волне видеокарт» и в конце на специализированных процессорах ASIC. «Но там порог входа уже высокий был», — добавляет собеседник.

В самом начале он намайнил около 200 биткоинов — на тот момент это была «технологичная игрушка», стоимость не достигала и доллара, так что половину Антон просто раздал знакомым на форумах и «проиграл во всяких пирамидах под типа бешеные проценты».

Оставшиеся 100 биткоинов он «заморозил» на долгий срок, что в итоге оказалось хорошей идеей: впоследствии он продал их по 700−800 долларов после очередного падения криптовалюты.

— «Вытащил» тогда 40−50 тысяч долларов, часть в ремонт квартиры вложил, на остальное открыл интернет-магазин, — говорит Антон.

На вопрос, не жалеет ли он, что половину просто раздал, а не, скажем, купил на них яхту, собеседник отвечает:

— Вы знаете будущее, сколько будут стоить какие-то конкретные акции? Случиться могло что угодно, и я очень рад, что вообще вовлекался в эти процессы. Тогда еще никто не понимал ценности распределенного реестра, да и сейчас мало кто глубоко понимает, чем оно все чревато… Хайп на цену только, а глубокое понимание технологии и как она работает, мало у кого есть.

Превратить биткоины в яхту можно и сейчас, через 10 лет. Например, те же 0,1 биткоина могут стоить состояние. И цена вопроса возможной комфортной пенсии не так высока.

В конце Антон дал совет, основанный на собственном опыте:

— Резюме, которое у меня сложилось после всех взлетов, падений и спекуляций на крипте, такое: оптимальным оказалось покупать биткоин в «долгосрок» каждый месяц минимальными суммами независимо от курса и холдить (от английского слова hold, то есть «держать», термин символизирует веру в долгосрочный успех криптовалют) его. Средняя доходность за прошедшие 10 лет намного превышает любое вложение в другие активы. Основное правило, как обычно: вкладывать в рисковые активы только то, что не жалко потерять.

«Сказать, где брат записал пароль, невозможно»

Следующая собеседница, жительница Минской области, попросившая не называть ее имя, сама не майнила битокины — этим занимался ее брат. К сожалению, он недавно погиб.

— Несколько лет назад брат стал говорить, что начал пытаться обучаться играть на биржах с курсами. Потом упомянул про биткоины — что тоже хочет это попробовать. На тот момент биткоин был известен слабо, он считался чем-то вроде очередной финансовой пирамиды, — вспоминает женщина. — Потом где-то год назад брат сказал, что у него достаточно денег, чтобы купить себе новую машину — и все благодаря играм на бирже. Я сказала, мол, брось, это все ерунда, на что он ответил, что да, не все так просто, но у него есть «заначка». Позже эта тема еще раз всплыла — и он сообщил, что у него есть немного биткоинов — 1,5−2 штуки.

В этом году произошел несчастный случай и брат умер. Он был человеком немного непоследовательным, так что сказать, где он записал пароль, невозможно. Но когда пропадает человек, деньги не играют никакой роли.

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