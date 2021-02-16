закрыть
16 февраля 2021, вторник, 19:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Межведомственная война в РФ: генералы Росгвардии массово подают в отставку

1
  • 16.02.2021, 15:54
  • 4,838
Межведомственная война в РФ: генералы Росгвардии массово подают в отставку
Фото: ТАСС

Очевиден конфликт интересов в силовых структурах.

Очередной эпизод острой межведомственной борьбы разворачивается между Росгвардией и ФСБ. Поводом для выяснения отношений между людьми директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова и директор Федеральной службы безопасности Александра Бортникова стал законопроект, внесенный в Госдуму депутатами от «Единой России» Василием Пискаревым и Александром Хинштейном, который существенно расширяет полномочия нацгвардейцев. Об этом пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Разработчики законопроекта предлагают разрешить силовому ведомству оцеплять территории и акватории для задержания нарушителей, которые проникли на охраняемые объекты.

В настоящее время росгвардейцы вправе выставлять оцепление при ликвидации катастроф или карантине, при пресечении массовых беспорядков, при розыске беглых преступников или подозреваемых и при сообщении о минировании. Теперь же «внутренние войска» получат рычаги, позволяющие пресекать нарушителей, в т.ч. иностранных, проявляющих или готовящихся проявить агрессивные действия против особо важных государственных объектов.

При этом особый акцент делается на таких объектах, как стоянки судов с ядерными энергетическими установками, перевозимые ядерные и взрывчатые вещества, а также акватория Керченского пролива, Крымский мост, инфраструктура газо- и электроснабжения временно оккупированного полуострова Крым.

Из указанного перечня четко видно, что законопроект направлен, во-первых, против иностранных государств, которые якобы представляют опасность для РФ, а именно Украины, Грузии, стран Балтии, Китая.

Им следует быть готовыми к нарастанию приграничных провокаций, ведь Росгвардии нужно будет оперативно доказать свою эффективность, отмечают авторы канала.

Кроме того, это явный заход Росгвардии на поле полномочий ФСБ, которая отвечает за безопасность подобных объектов, а также предпринимает контрразведывательные мероприятия с целью пресечь возможные негативные риски для них.

Очевиден конфликт интересов с Лубянкой, а она очень не любит, когда в ее заповедной зоне начинают появляться чужаки, тем более под сомнение ставится компетентность самой важной силовой структуры, и перераспределение полномочий это лишь пробный шар на пути дальнейшего урезания влияния ФСБ. И, как следствие, уменьшения бюджета и сокращения кадров.

Но команда конторы умеет работать на опережение, и взялась за разрушение не только имиджа Росгвардии, погрязшей в коррупции и нецелевом использовании государственных средств, но и ее кадрового ядра.

В понедельник, 15 февраля, всплыли данные, что росгвардейский генералитет в массовом порядке «встал на лыжи», и решил самоустраниться от дел.

Рапорты об отставке подали: начальник Договорно-правового департамента, генерал-майор Александр Школьников, начальник главного оперативного управления, генерал-лейтенант Николай Косяченко, начальник Разведывательного управления, генерал-лейтенант Казимир Боташев, начальник Главного организационно-мобилизационного управления, генерал-лейтенант Павел Бобков, начальник Главного управления связи, генерал-лейтенант Алексей Беляков, начальник Главного управления по работе с личным составом, генерал-лейтенант Николай Рябчиков, начальник Финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин. Уходит даже начальник военно-оркестровой службы.

Да, дело — труба.

Настолько массированного «генералопада» не было со времен знатной чистки в МВД в 2019 году, когда Владимир Путин разжаловал сразу 30 генералов.

Текущий исход связывают с расследованием ФСБ по делу бывшего заместителя главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова, главного тыловика – генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Он в 2017-2019 годах нагрел руки на полмиллиарда рублей, поставляя экипировку и другие товары низкого качества. Не говоря уже о закупках просроченного продовольствия втридорога.

Похоже, Милейко раскололся и выдал всех своих подельников, чтобы скостить себе тюремный срок.

По иной версии, часть генералов готовится к выезду на Северный Кавказ, к их другу, врио Дагестана Сергею Меликову.

Конечно, данная версия выглядит попрезентабельнее, чем коррупционная история, вот только слабо верится, что на старости лет лица в лампасах меняют Москву на Махачкалу.

Но под давлением ФСБ и не на такие карьерные «взлеты» согласишься, уверены авторы канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип