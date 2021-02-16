Межведомственная война в РФ: генералы Росгвардии массово подают в отставку 1 16.02.2021, 15:54

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Фото: ТАСС

Очевиден конфликт интересов в силовых структурах.

Очередной эпизод острой межведомственной борьбы разворачивается между Росгвардией и ФСБ. Поводом для выяснения отношений между людьми директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова и директор Федеральной службы безопасности Александра Бортникова стал законопроект, внесенный в Госдуму депутатами от «Единой России» Василием Пискаревым и Александром Хинштейном, который существенно расширяет полномочия нацгвардейцев. Об этом пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Разработчики законопроекта предлагают разрешить силовому ведомству оцеплять территории и акватории для задержания нарушителей, которые проникли на охраняемые объекты.

В настоящее время росгвардейцы вправе выставлять оцепление при ликвидации катастроф или карантине, при пресечении массовых беспорядков, при розыске беглых преступников или подозреваемых и при сообщении о минировании. Теперь же «внутренние войска» получат рычаги, позволяющие пресекать нарушителей, в т.ч. иностранных, проявляющих или готовящихся проявить агрессивные действия против особо важных государственных объектов.

При этом особый акцент делается на таких объектах, как стоянки судов с ядерными энергетическими установками, перевозимые ядерные и взрывчатые вещества, а также акватория Керченского пролива, Крымский мост, инфраструктура газо- и электроснабжения временно оккупированного полуострова Крым.

Из указанного перечня четко видно, что законопроект направлен, во-первых, против иностранных государств, которые якобы представляют опасность для РФ, а именно Украины, Грузии, стран Балтии, Китая.

Им следует быть готовыми к нарастанию приграничных провокаций, ведь Росгвардии нужно будет оперативно доказать свою эффективность, отмечают авторы канала.

Кроме того, это явный заход Росгвардии на поле полномочий ФСБ, которая отвечает за безопасность подобных объектов, а также предпринимает контрразведывательные мероприятия с целью пресечь возможные негативные риски для них.

Очевиден конфликт интересов с Лубянкой, а она очень не любит, когда в ее заповедной зоне начинают появляться чужаки, тем более под сомнение ставится компетентность самой важной силовой структуры, и перераспределение полномочий это лишь пробный шар на пути дальнейшего урезания влияния ФСБ. И, как следствие, уменьшения бюджета и сокращения кадров.

Но команда конторы умеет работать на опережение, и взялась за разрушение не только имиджа Росгвардии, погрязшей в коррупции и нецелевом использовании государственных средств, но и ее кадрового ядра.

В понедельник, 15 февраля, всплыли данные, что росгвардейский генералитет в массовом порядке «встал на лыжи», и решил самоустраниться от дел.

Рапорты об отставке подали: начальник Договорно-правового департамента, генерал-майор Александр Школьников, начальник главного оперативного управления, генерал-лейтенант Николай Косяченко, начальник Разведывательного управления, генерал-лейтенант Казимир Боташев, начальник Главного организационно-мобилизационного управления, генерал-лейтенант Павел Бобков, начальник Главного управления связи, генерал-лейтенант Алексей Беляков, начальник Главного управления по работе с личным составом, генерал-лейтенант Николай Рябчиков, начальник Финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин. Уходит даже начальник военно-оркестровой службы.

Да, дело — труба.

Настолько массированного «генералопада» не было со времен знатной чистки в МВД в 2019 году, когда Владимир Путин разжаловал сразу 30 генералов.

Текущий исход связывают с расследованием ФСБ по делу бывшего заместителя главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова, главного тыловика – генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Он в 2017-2019 годах нагрел руки на полмиллиарда рублей, поставляя экипировку и другие товары низкого качества. Не говоря уже о закупках просроченного продовольствия втридорога.

Похоже, Милейко раскололся и выдал всех своих подельников, чтобы скостить себе тюремный срок.

По иной версии, часть генералов готовится к выезду на Северный Кавказ, к их другу, врио Дагестана Сергею Меликову.

Конечно, данная версия выглядит попрезентабельнее, чем коррупционная история, вот только слабо верится, что на старости лет лица в лампасах меняют Москву на Махачкалу.

Но под давлением ФСБ и не на такие карьерные «взлеты» согласишься, уверены авторы канала.

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