закрыть
16 февраля 2021, вторник, 19:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек

1
  • 16.02.2021, 16:02
  • 3,541
Медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек

Кроме того, он укрепляет иммунную систему и улучшает память.

Как известно многие овощи очень полезны для организма. Отдельное внимание стоит обратить на цветную капусту, пишет u-news.com.ua.

В составе цветной капусты находятся:

витамины: А,Е,С,Н, U, а также витамины группы В;

калий, магний, натрий;

кальций, фтор, железо;

медь, йод и фосфор.

Врачи называют следующие полезные свойства цветной капусты:

укрепляет иммунную систему;

улучшает метаболизм;

обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием;

снижает риск развития онкологических заболеваний;

поможет в лечении язв и ожогов;

уменьшает риск развития врожденных дефектов;

способствует поддержанию здорового веса;

стимулирует работу желудочно-кишечного тракта;

обладает легким слабительным и мочегонным эффектом;

положительно влияет на сердечно-сосудистую систему;

препятствует сгущению желчи и образованию камней в почках;

способствует нормализации давления;

улучшает память;

укрепляет кости;

снижает риск возникновения железодефицитной анемии;

полезна для малышей, поскольку практически не вызывает аллергических реакций;

предотвращает появления женских онкологических заболеваний;

поддерживает гормональный фон в норме;

поможет надолго сохранить молодость и привлекательность лица и тела;

способствует выведению токсинов и лишней жидкости из организма;

снижает уровень "плохого" холестерина;

благодаря низкой калорийности идеально впишется в меню людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов;

полезна как во время беременности, так и в период грудного вскармливания.

Как и все продукты цветная капуста имеет ряд противопоказаний. Не стоит употреблять этот овощ при:

увеличенная кислотность сока желудка;

острый энтероколит;

язвенный колит;

обострение панкреатита, подагры, гипертонии, проблем с щитовидной железой, серьезных патологиях почек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип