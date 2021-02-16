Медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек

Медики назвали самый полезный овощ для сердца и почек1
- 16.02.2021, 16:02
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Кроме того, он укрепляет иммунную систему и улучшает память.
Как известно многие овощи очень полезны для организма. Отдельное внимание стоит обратить на цветную капусту, пишет u-news.com.ua.
В составе цветной капусты находятся:
витамины: А,Е,С,Н, U, а также витамины группы В;
калий, магний, натрий;
кальций, фтор, железо;
медь, йод и фосфор.
Врачи называют следующие полезные свойства цветной капусты:
укрепляет иммунную систему;
улучшает метаболизм;
обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием;
снижает риск развития онкологических заболеваний;
поможет в лечении язв и ожогов;
уменьшает риск развития врожденных дефектов;
способствует поддержанию здорового веса;
стимулирует работу желудочно-кишечного тракта;
обладает легким слабительным и мочегонным эффектом;
положительно влияет на сердечно-сосудистую систему;
препятствует сгущению желчи и образованию камней в почках;
способствует нормализации давления;
улучшает память;
укрепляет кости;
снижает риск возникновения железодефицитной анемии;
полезна для малышей, поскольку практически не вызывает аллергических реакций;
предотвращает появления женских онкологических заболеваний;
поддерживает гормональный фон в норме;
поможет надолго сохранить молодость и привлекательность лица и тела;
способствует выведению токсинов и лишней жидкости из организма;
снижает уровень "плохого" холестерина;
благодаря низкой калорийности идеально впишется в меню людей, которые хотят избавиться от лишних килограммов;
полезна как во время беременности, так и в период грудного вскармливания.
Как и все продукты цветная капуста имеет ряд противопоказаний. Не стоит употреблять этот овощ при:
увеличенная кислотность сока желудка;
острый энтероколит;
язвенный колит;
обострение панкреатита, подагры, гипертонии, проблем с щитовидной железой, серьезных патологиях почек.