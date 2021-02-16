На второе заседание суда над журналистами «Белсата» пропустили только родственников и госТВ

На второе заседание суда над журналистами «Белсата» пропустили только родственников и госТВ2
- 16.02.2021, 16:16
Поддержать девушек пришло несколько десятков человек.
Сегодня — второе заседание суда по делу журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. При входе в зал суда установили рамки, обыскивали каждого входившего, сообщает nn.by.
Поддержать девушек пришло несколько десятков человек, запускать людей начали за 10 минут до начала.
В итоге в зал пропустили родственников и адвокатов, затем специально пригласили государственное ТВ.
Остальным объявили: «Процесс начался, запуск прекращаем, приносим извинения».