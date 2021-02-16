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СК, ау, вы работаете на свои собственные сроки

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  • 16.02.2021, 16:03
  • 1,491
СК, ау, вы работаете на свои собственные сроки

Где уголовные дела против силовиков?

Официально подтвердили информацию Telegram-канала «Ник и Майк», что брестчанин Геннадий Шутов был застрелен капитаном Марьиногорской бригады специального назначения. Фамилия «героя» — Роман Гаврилов.

Он признался, что стрелял в Шутова, но в суде проходит потерпевшим. Вместе с ним — еще один боец этой же бригады — Арсений Голицын. Сейчас идет суд на другом Шутова — Александром Кордюковым.

Ранее орган, который когда-то был Следственным комитетом, отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти гомельчанина Александра Вихора. Он был жестко избит в первые дни протестов.

СК, ау, где уголовные дела? Вы же понимаете, что работаете уже на свои собственные сроки?

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