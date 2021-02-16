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Ученые подозревают, что британский штамм коронавируса «воспитан» одним человеком

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  • 16.02.2021, 16:38
Ученые подозревают, что британский штамм коронавируса «воспитан» одним человеком
фото: AdobeStock

У него было достаточно времени, чтобы трансформироваться в гораздо более заразный вариант.

Штамм коронавируса B.1.1.7, открытый в Великобритании, содержал 17 различных мутаций исходного штамма, чем весьма запутал ученых, сообщает издание Wired.

«В сентябре было необычно внезапно увидеть такой вариант, — отмечает Адам Лауринг, исследователь РНК-вирусов из Медицинской школы Мичиганского университета. — Это привело к выводу, что в истории коронавируса случилось нечто необычное». Выяснение того, как возникли все эти мутации одновременно, остается сложной задачей, но теперь исследователи считают, что весь процесс произошел в организме одного пациента, а тот болел так долго, что у коронавируса было достаточно времени, чтобы трансформироваться в гораздо более заразный и смертоносный вариант самого себя.

Клинический микробиолог Рави Гупта из Кембриджского университета сообщил изданию Wired, что сталкивался с аналогичными мутациями у пациента с лимфомой, проболевшего коронавирусом 102 дня.

По словам Эммы Ходкрофт из Швейцарского университета Берна, так как иммунная система подобных пациентов все время борется с угрозой, у вируса есть все шансы научиться выживать в этих условиях.

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