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Украинские депутаты: Произвол диктатора Лукашенко нужно остановить!

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  • 16.02.2021, 18:10
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Украинские депутаты: Произвол диктатора Лукашенко нужно остановить!

Межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» выступило с заявлением.

Как сообщает украинский народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, межфракционное объединение «За демократическую Беларусь» отреагировало на массовые незаконные обыски, которые прошли в офисах и домах белорусских правозащитников и журналистов.

Приводим основные тезисы заявления объединения «За демократическую Беларусь»:

― обыски и задержания правозащитников и журналистов являются политически мотивированными, выглядят как охота на ведьм и свидетельствуют о глубоких системных проблемах с обеспечением фундаментальных прав и свобод человека, которые имеют место в Республике Беларусь;

― мы решительно осуждаем любое давление на гражданское общество и журналистов, призываем белорусские власти соблюдать прав и свободы человека, а также воздерживаться от дальнейших действий, направленных на нарушение базовых принципов права;

― мы также призываем парламенты других демократических стран выразить свою позицию в отношении действий органов государственной власти Республики Беларусь и решительно осудить нарушения прав и свобод человека, а также политическое давление на журналистов и правозащитников.

Произвол диктатора Лукашенко нужно прекратить! Жыве Беларусь!

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