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От правды не уйти

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  • 16.02.2021, 17:15
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От правды не уйти

Так как было раньше уже не будет.

Читатель Telegram-канала "Баста!" считает, что слугам режима не избежать неминуемого наказания.

- С августа я перестал смотреть все каналы белорусского телевидения. Когда видишь на улице одну картину, а по ТВ все перевернутое с ног на голову, поневоле задумываешься, что же происходит?

Начну с предвыборного времени. Смотрю, слушаю, анализирую, задаюсь вопросом, за что сидит Виктор Бабарико? Грамотнейший экономист, меценат и спонсор культуры, возвративший в страну художественные ценности, способствовавший развитию нашего общества, становлению бизнеса и многое другое сделавший в Беларуси. 20 лет Бабарико возглавлял крупный банк. 20 лет государство не замечало ничего противоправного в его работе. И вдруг, как гром среди ясного неба, обвинения в коррупции, взятках и т.д.

Как бывший чиновник, знаю, что все организации государственного и, тем более, банковского сектора, находятся под пристальнейшим вниманием контролирующих органов. Все они периодически проходят проверки различных инстанций. Что ж эти контролеры за 20 лет ни разу не увидели и не выявили нарушений, которые сейчас инкриминируются Виктору Бабарико?

А если просмотрели в то время, то сейчас должны находиться вместе с Бабарико. А это и Прокопович, и Ермакова, и прочие начальники, допустившие халатность при проверке деятельности банка. Быстрый арест Бабарико - яркое свидетельство политической подоплеки события. Это возмущает до глубины души.

Прихлебам власти, как Азаренок, Пустовой и прочим, только дай почву попиариться. Пустового знаю еще по Бресту - экстремист и перевертыш. Как только появляется на экране знай, будет жареное. Как и Азаренок с недавней программой по СТВ. Куда смотрят телевизионные и лукашенковские идеологи, пропуская в эфир такие программы. Одним - "Накажи их боже", другим - "Помоги им боже".

Мне, пенсионеру и ровеснику самопровозглашенного, до глубины больно. Когда вижу ужасное насилие, избиение мирных людей, аресты и преследования за иное мнение, поневоле отдаю предпочтение бел-чырвона-белым и во многом солидарен их позицией. Бабарико, Колесникова, Знак, супруги Тихановские, Левченко и многие-многие другие - белорусы, открывшие всем глаза. Это - гордость Беларуси, национальные герои способные вывести Беларусь в ряд передовых стран Европы.

Только вот прикорытники, о которых я сказал выше и прочие, всегда услужливо смотрят в рот главному и всегда готовы реальность перевернуть с ног на голову. Но от правды не уйти. Так как было раньше уже не будет! И это обнадеживает! Жыве Беларусь!

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