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Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире россТВ

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  • 16.02.2021, 17:22
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Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире россТВ
Владимир Соловьев

Ранее ведущий снял хвалебный фильм о Муссолини.

Российский пропагандист Владимир Соловьев сравнил оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, похвалив последнего за то, что он «доблестно воевал». Об этом Соловьев заявил в эфире своей программы на канале «Россия 1», сообщает The Insider.

«Гитлер был лично очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии. Воевал, и воевал доблестно во время Первой мировой войны», — сказал Соловьев.

Многие пользователи Twitter усмотрели в высказываниях Соловьева оправдание нацизма, это уголовное преступление по части 1 статьи 354.1 УК РФ.

Напомним, в январе прошлого года разгорелся скандал, когда Соловьев перепостил в своем Telegram-канале сообщение колумниста RT Игоря Молотова о «блестящем лидере Муссолини», который «дал миру путь, по которому идет сегодня Россия».

«Владимир Соловьев сделал очень нужный фильм. Нужный прежде всего потому, что у нас Дуче считают маньяком и не понимают, что фашизм и ублюдочный нацизм — разные вещи. Муссолини был блестящим человеком, дал миру третий путь, по которому, частично, сегодня идет Россия. По существу, гибель Муссолини , или то , что выдали за его гибель — вы очень верно сказали — это был символ — конец Режима Фашистской партии», — написал Молотов.

Пост Молотова был посвящен фильму Соловьева о лидере фашистской Италии Бенито Муссолини.

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