«Зима ваша — весна наша!»4
- 16.02.2021, 17:51
История известного лозунга.
В последнее время среди белорусских протестующих стал популярным лозунг: "Зима ваша - весна наша!", пишет Telegram-канал "Баста!".
Мало кто знает, что впервые этот лозунг прозвучал в 1981 году, во времена массового забастовочного движения в Польше. Тогда рабочие создали независимый самоуправляемый профсоюз "Солидарность".
Они смогли объединить самые разные политические силы — от католических консерваторов и правых либералов, до ультралевых социалистов и анархистов.