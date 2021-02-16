«Зима ваша — весна наша!» 4 16.02.2021, 17:51

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История известного лозунга.

В последнее время среди белорусских протестующих стал популярным лозунг: "Зима ваша - весна наша!", пишет Telegram-канал "Баста!".

Мало кто знает, что впервые этот лозунг прозвучал в 1981 году, во времена массового забастовочного движения в Польше. Тогда рабочие создали независимый самоуправляемый профсоюз "Солидарность".

Они смогли объединить самые разные политические силы — от католических консерваторов и правых либералов, до ультралевых социалистов и анархистов.

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