В Польше пересмотрят спорный проект о новом налоге для медиа 16.02.2021, 18:30

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Проект налога вызвал протесты среди СМИ.

В правящей партии Польши заявили, что перепишут предложение, которое предусматривает налогообложение рекламы в СМИ после критики со стороны медиа-компаний, оппозиции и собственного партнера по коалиции, сообщает Reuters (перевод – «Европейская правда»).

На прошлой неделе несколько частных телевизионных и радиостанций и веб-порталов в Польше прекратили выпуск новостей в знак протеста против налога, который, по их мнению, угрожает независимости отрасли и разнообразия ее взглядов.

Правительство заявляет, что налог необходим для содействия привлечению средств на здравоохранение и культуру, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса, а также для нацеливания на интернет-гигантов за рубежом, которые зарабатывают на рекламе в стране.

«Представители бизнеса могут подавать свои идеи по поводу проекта до конца дня.

«После этих консультаций мы подготовим новый законопроект, который признает эти беспокойства, а затем представим его для следующих шагов (законодательного) процесса», - сказал пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

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