В Польше пересмотрят спорный проект о новом налоге для медиа
- 16.02.2021, 18:30
Проект налога вызвал протесты среди СМИ.
В правящей партии Польши заявили, что перепишут предложение, которое предусматривает налогообложение рекламы в СМИ после критики со стороны медиа-компаний, оппозиции и собственного партнера по коалиции, сообщает Reuters (перевод – «Европейская правда»).
На прошлой неделе несколько частных телевизионных и радиостанций и веб-порталов в Польше прекратили выпуск новостей в знак протеста против налога, который, по их мнению, угрожает независимости отрасли и разнообразия ее взглядов.
Правительство заявляет, что налог необходим для содействия привлечению средств на здравоохранение и культуру, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса, а также для нацеливания на интернет-гигантов за рубежом, которые зарабатывают на рекламе в стране.
«Представители бизнеса могут подавать свои идеи по поводу проекта до конца дня.
«После этих консультаций мы подготовим новый законопроект, который признает эти беспокойства, а затем представим его для следующих шагов (законодательного) процесса», - сказал пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.