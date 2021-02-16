FT: Универсальная вакцина против всех видов COVID-19 может стать реальностью 1 16.02.2021, 18:58

Будущие вакцины могут содержать компоненты, нацеленные на несколько вариантов вируса.

Надежда на то, что имеющиеся вакцины против коронавируса станут быстрым путем выхода из пандемии пошатнулись на фоне новостей о мутациях COVID-19, пишет Financial Times (перевод - zn.ua).

Уже есть информация, что некоторые новые штаммы коронавируса могут быть достаточно устойчивыми к действию вакцин. Вопрос адаптации имеющихся вакцин к зафиксированным мутациям COVID-19 подчеркнул актуальность попыток разработать универсальную вакцину, которая будет защищать от всех нынешних и будущих видов коронавирусов.

"Такие универсальные коронавирусные вакцины могут быть изготовлены заранее и распространены еще до того, как следующий вид вируса спровоцирует потенциальную новую пандемию", - писали Деннис Бертон и Эрик Топол из Института исследований Скриппса.

«Мы призываем сейчас инвестировать в фундаментальные исследования и работу над такими универсальными вакцинами. Если в глобальном масштабе на оборону тратится около двух триллионов долларов, то, наверное, правительства могли бы найти несколько сотен миллионов долларов, чтобы остановить следующую пандемию», - говорят ученые.

Много вариантов вируса SARS-COV-2, который вызывает COVID-19, ведут себя не иначе, чем их «родственники предшественники». Хотя, кажется, некоторые штаммы способны частично противостоять иммунитету, который предоставляют вакцины. Прививки Oxford / AstraZeneca менее эффективны против господствующего варианта коронавируса в Южной Африке с точки зрения предотвращения заболеваний легкой и средней тяжести. Правительство ЮАР прекратило использование вакцины Oxford / AstraZeneca.

Некоторые ученые предполагают, что вакцины на основе мРНК, такие как у компаний Pfizer и Moderna, могут также терять свою эффективность против мутаций, впервые выявленных в Южной Африке и Бразилии.

Очевидно падение эффективности вакцин появилось потому, что препараты против COVID-19 в основном разработаны для выработки антител, которые связываются со спайковым белком. Именно с помощью этого белка коронавирус проникает в клетки человека, чтобы заразить их. Если мутации сильно меняют спайковый белок, антитела уже не могут так эффективно «ловить» вирус.

Сейчас ученые рассматривают идею использования более генерализованных реагирующих агентов, известных как широко нейтрализующие антитела. Эти типы антител были обнаружены у некоторых пациентов с COVID-19. Такие антитела также нейтрализуют Sars-Cov-1 - другой патоген из семейства коронавирусов, ответственный за тяжелый острый респираторный синдром. Если антитела могут ликвидировать несколько различных видов коронавирусов, то они также смогут бороться и с новыми потенциальными видами коронавирусных патогенов.

Проблема заключается в разработке вакцины, которая поможет организму человека производить такие многофункциональные антитела. Одним из исходных пунктов является определение того, какие части вируса остаются неизменными при его мутации, а потом уже можно начинать разработку вакцин на основе этих «постоянных частей вируса».

Исследователи из Университета Ноттингема в Великобритании применяют именно такой подход. Хотя нынешние вакцины нацелены на спайковый белок, они также ведут и поиск нуклеокапсида. Последний помогает вирусу размножаться и мутирует медленнее, чем спайковый белок. Ученые объединились с компанией Scancell и университетом Ноттингема Трента для клинического испытания фазы 1 кандидата на вакцину.

По мнению профессора иммунологии из Университета Суррея Деборы Данн-Уолтерс, нынешние вакцины против коронавируса также могут предложить подсказки.

"В конце концов у нас будет много различных вакцин, и некоторые из них могут быть более эффективными против вариантов, чем другие", - говорит она. Это, по ее мнению, может быть первыми шагами на пути к универсальной вакцине.

В качестве альтернативы, будущие вакцины против COVID-19 могут содержать компоненты, нацеленные на несколько вариантов вируса, так же, как и сезонные прививки против гриппа. Успех прививок против гриппа зависит от того, насколько прогнозы соответствуют действительности: между 2009 и 2019 годами их эффективность колебалась примерно между 20 и 60 процентами.

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