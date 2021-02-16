СМИ: США и Германия начали переговоры о будущем «Северного потока-2»
- 16.02.2021, 19:20
Актуальным остается и вопрос введения Германией моратория на реализацию этого проекта.
Администрация Джо Байдена может пересмотреть политику США по газопроводу "Северный поток-2". Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Строительство газопровода возобновилось 6 февраля после более года остановки, причиной которой стали предыдущие санкции администрации Дональда Трампа, которые были направдени против компании и лиц, участвующих в реализации проекта.
К этому времени новая американская администрация не вводила никаких ограничений. Она начала переговоры с официальным Берлином относительно будущего газопровода.
Вторник - крайний срок, когда США должны подать ориентировочный перечень компаний и физических лиц, в отношении которых будут направлены следующие санкции, связанные с СП-2. Штаты также могут отказаться от внедрения таких ограничений.
По данным СМИ, на переговорах члены Совета национальной безопасности будут обсуждать также возможность введения моратория Германией на строительство этого газопровода.