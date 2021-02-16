закрыть
16 февраля 2021, вторник, 23:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Регулярное употребление кофеина меняет мозг

8
  • 16.02.2021, 19:55
  • 4,848
Ученые: Регулярное употребление кофеина меняет мозг

Употребление кофеина меняет серое вещество мозга.

"Считается, что кофе или его активное вещество кофеин является самым потребляемым в мире психоактивным веществом. Регулярное употребление алколоидов не проходит бесследно для нашего мозга, сообщают ученые из Базельского университета в своем исследовании. Как минимум, меняется серое вещество мозга, однако представляется, что это временный эффект", - сообщает австрийское издание Der Standard (перевод - inopressa.ru).

"Вывод ученых оказался неожиданным: употребляемый в рамках исследования кофеин не ухудшил сон участников эксперимента, однако ученые обнаружили изменения в сером веществе мозга, сообщается в научном журнале Cerebral Cortex. (...) В исследовании принимали участие 20 молодых здоровых людей, которые регулярно пили кофе и в своей обычной жизни. На протяжении 10 дней два раза в сутки они получали таблетки и в это время не должны были употреблять другой кофеин. В один период исследования они принимали таблетки с кофеином, в другой период - таблетки без действующего вещества (плацебо). По окончании 10 дней ученые определяли объем серого вещества в мозге участников с помощью снимков мозга. Они также наблюдали за качеством сна испытуемых в специальной лаборатории путем электроэнцефалографии", - говорится в статье.

"Сопоставление данных показало, что участники исследования спали одинаково глубоко независимо от того, принимали ли они таблетки с кофеином или плацебо. (...) Однако спустя 10 дней приема плацебо, то есть воздержания от приема кофеина, объем серого вещества в мозге участников оказывался больше, чем после такого же по длительности периода приема таблеток с кофеином".

"Особенно явными были различия в средней части правой височной доли мозга, включая гиппокамп, область мозга, играющую центральную роль в консолидации памяти. "Наши выводы не обязательно означают, что употребление кофеина негативно влияет на мозг, - подчеркивает одна из руководителей исследования Каролин Райхерт, - но ежедневное употребление кофеина, очевидно, меняет нашу когнитивную "аппаратуру", что как минимум дает повод для проведения дальнейших исследований".

"Представляется, что кофеин уменьшает объем серого вещества в мозге, однако уже через 10 дней воздержания от употребления кофеина у участников наблюдалась значительная его регенерация, - отмечает Der Standard. - "Таким образом, представляется, что изменения морфологии мозга являются временными. Но систематических сравнений между людьми, пьющими кофе, и теми, кто обычно не пьет кофе или употребляет мало кофеина, до сих пор предпринято не было", - говорит Райхерт".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип