Ученые: Регулярное употребление кофеина меняет мозг 8 16.02.2021, 19:55

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Употребление кофеина меняет серое вещество мозга.

"Считается, что кофе или его активное вещество кофеин является самым потребляемым в мире психоактивным веществом. Регулярное употребление алколоидов не проходит бесследно для нашего мозга, сообщают ученые из Базельского университета в своем исследовании. Как минимум, меняется серое вещество мозга, однако представляется, что это временный эффект", - сообщает австрийское издание Der Standard (перевод - inopressa.ru).

"Вывод ученых оказался неожиданным: употребляемый в рамках исследования кофеин не ухудшил сон участников эксперимента, однако ученые обнаружили изменения в сером веществе мозга, сообщается в научном журнале Cerebral Cortex. (...) В исследовании принимали участие 20 молодых здоровых людей, которые регулярно пили кофе и в своей обычной жизни. На протяжении 10 дней два раза в сутки они получали таблетки и в это время не должны были употреблять другой кофеин. В один период исследования они принимали таблетки с кофеином, в другой период - таблетки без действующего вещества (плацебо). По окончании 10 дней ученые определяли объем серого вещества в мозге участников с помощью снимков мозга. Они также наблюдали за качеством сна испытуемых в специальной лаборатории путем электроэнцефалографии", - говорится в статье.

"Сопоставление данных показало, что участники исследования спали одинаково глубоко независимо от того, принимали ли они таблетки с кофеином или плацебо. (...) Однако спустя 10 дней приема плацебо, то есть воздержания от приема кофеина, объем серого вещества в мозге участников оказывался больше, чем после такого же по длительности периода приема таблеток с кофеином".

"Особенно явными были различия в средней части правой височной доли мозга, включая гиппокамп, область мозга, играющую центральную роль в консолидации памяти. "Наши выводы не обязательно означают, что употребление кофеина негативно влияет на мозг, - подчеркивает одна из руководителей исследования Каролин Райхерт, - но ежедневное употребление кофеина, очевидно, меняет нашу когнитивную "аппаратуру", что как минимум дает повод для проведения дальнейших исследований".

"Представляется, что кофеин уменьшает объем серого вещества в мозге, однако уже через 10 дней воздержания от употребления кофеина у участников наблюдалась значительная его регенерация, - отмечает Der Standard. - "Таким образом, представляется, что изменения морфологии мозга являются временными. Но систематических сравнений между людьми, пьющими кофе, и теми, кто обычно не пьет кофе или употребляет мало кофеина, до сих пор предпринято не было", - говорит Райхерт".

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