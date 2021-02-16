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Таракан одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

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  • 16.02.2021, 20:30
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Таракан одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

Диктатор пошел на неоправданную с точки зрения экономики схему.

Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о поставке нефтепродуктов через российские морские порты, сообщается на сайте диктатора.

Он уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров и подписание соглашения в пределах этого проекта, как только будет достигнута договоренность.

По оценкам экспертов, удорожание транспортной составляющей при доставке нефтепродуктов через российские порты для Минска составит от 10% до 50% (в зависимости от скидок, которые сделает Москва).

«Конечно, гораздо дешевле экспортировать через Латвию и Литву. Это налаженная схема, короткое «плечо». К тому же Приморский порт, Усть-Луга и порт Санкт-Петербурга и без того перегружены», - заявлял DW партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Белорусская сторона в любом случае оказывается в проигрыше, констатирует Михаил Крутихин. По его мнению, увеличившееся транспортное плечо повысит себестоимость поставляемых Минском в Европу нефтепродуктов, а это означает, что неизбежно снизится их конкурентоспособность на европейском рынке. «Как показывает практика, увеличение зависимости от России имеет негативные последствия: чем она больше, тем меньше возможностей для маневра, в том числе с экономической точки зрения», - заключил Крутихин.

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