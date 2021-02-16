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Эксперты определили цвета коронавируса

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  • 16.02.2021, 20:41
Эксперты определили цвета коронавируса
иллюстрационное Фото

Размер SARS-CoV-2 меньше длины волны света, а по форме он напоминает шаровое скопление.

Профессор Андрэ Гютер из Высшей школы социальных наук рассказал, как выглядит молекула коронавируса. Об этом сообщила газета Le Parisien, передает korrespondent.net.

"Настоящие цвета коронавируса – черный и белый", – объяснил эксперт.

При этом он добавил, что это условно, поскольку размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света, а по форме она похожа на шаровое скопление.

Для изображения коронавируса часто используют красный, желтый, синий или розовый цвет, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений.

"В культурном отношении очень важно иметь в уме образ врага, который нападает на нас", – резюмировал профессор.

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