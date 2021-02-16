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Один из участников встречи лыжников под Молодечно сбежал

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  • 16.02.2021, 20:54
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Один из участников встречи лыжников под Молодечно сбежал

Он рассказал, что там произошло.

Молодой человек — двадцатый участник встречи лыжников под Молодечно, которая состоялась в воскресенье, 14 февраля. В тот день группу лыжников из 11 женщин и восьмерых мужчин задержали милиционеры. Как выяснилось, один участник сбежал с места событий. Он рассказал «Рэгіянальнай газеце» свою версию произошедшего.

Как рассказывает собеседник, на встречу собралось семь автомобилей, приехали на место возле подстанции в деревне Ляшно. Хотели записать видео и хорошо провести время. Сначала минут 20 собирались, надевали лыжи. После еще минут 20 поднимались на гору, после спустились.

Начали расправлять 20-метровый флаг, в этот момент на горе показалось около 7-10 человек в темной одежде. Стало понятно, что это милиционеры.

— Когда они подходили ближе, — рассказывает молодечненец, — говорили не разбегаться. И что в случае побега будет применен огонь на поражение. Я бежал по полю, пока хватало сил. Просто бежал, понимал, что они меня не догонят. Я раньше был легкоатлетом. Бежал и смотрел, побежали за мной или нет. Увидел, что нет, и побежал дальше.

— Вы не думали, что вас догонят?

— Сугробы были по колено. Снял лыжи, и как только начал бежать, понял, что у них не хватит сил.

Мужчина объяснил, что с ним пытались отойти еще двое человек, но после слов про огонь на поражение они остановились.

— Убежать было очень сложно, бежал чуть ли не до тошноты. Почему побежал? Я не знаю, это просто секундный выбор. Страшно стало уже потом, когда вышел на открытую дорогу и не знал, кто по ней может ехать.

Мужчину подобрали знакомые. В деревне осталась его машина. В тот же день в доме молодечненца был обыск. Ничего не нашли, а потом отдали машину близким.

На следующий день мужчина выехал за границу. Такое решение принял потому, что его раньше уже задерживали, из-за чего он потерял работу.

— Уехал на чемодане, без особых денег. Вернусь ли, не представляю. Невероятно приятно было находиться с теми, кто плечом к плечу идет к победе. Надеюсь, скоро мы встретимся и будем с гордостью вспоминать, что вносили свой вклад в будущее Беларуси.

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