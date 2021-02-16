Партия почитателей упырей 1 Николай Подосокорский

16.02.2021, 21:03

Николай Подосокорский

фото: gazon.media

Защиту вот такой «исторической правды» и призвана обеспечивать новая путинская Конституция.

Как я и предполагал, все эти петиции околовластных деятелей культуры и науки о "необходимости" установки на Лубянке разных памятников выдающимся государственным деятелям от основателя ВЧК Феликса Дзержинского до покорителя Новгорода великого князя Ивана III, оказались толстым троллингом кремлевских политтехнологов.

Это стало окончательно понятно, когда вслед за Захаром Прилепиным, Александром Прохановым, Егором Холмогоровым, Кириллом Фроловым, Лесей Рябцевой и сонмом ветеранов силовых структур на сцену весь в белом вышел специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой. По его авторитетному мнению, на Лубянке должен стоять памятник не кому иному, как бывшему главе КГБ СССР и генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову.

Швыдкой выразил уверенность, что памятник Ю.В. Андропову будет "способствовать консолидации общества", передает РБК.

Симптоматично, что в ответ на рост народного недовольства действиями власти разные функционеры пытаются "консолидировать" общественность за счет поднятия на знамя разных упырей прошлого. В 2016 году появились памятник Ивану Грозному в Орле и памятники Иосифу Сталину в Архангельске и Ростовской области. В середине января этого года СМИ сообщали о намерении установить памятник главе МВД СССР Лаврентию Берии на ВДНХ. При этом лидера оппозиции Алексея Навального демонстративно судили в отделе полиции под портретом наркома внутренних дел СССР Генриха Ягоды, ответственного за массовые репрессии. Каких еще упырей провластные деятели культуры вытащат на белый свет в целях "консолидации" (на самом деле - легитимизации творящегося беспредела) - Малюту Скуратова? Николая Ежова? Василия Блохина? Тем временем историка Юрия Дмитриева упекли на 13 лет в тюрьму по сфабрикованному делу только за то, что он предал гласности преступления советских чекистов, близких родственников ныне действующих силовиков.

Неудивительно, что на этой волне в историки-охранители подался даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он на днях стал почетным членом Российского военно-исторического общества, возглавляемого пиарщиком-псевдоисториком и еще одним бывшим министром культуры РФ Владимиром Мединским, который, как известно, теперь будет редактировать и школьные учебники по истории. Напомню, что именно в РВИО входил скандально известный историк-расчленитель из Петербурга Олег Соколов.

Видимо, защиту вот такой "исторической правды" и призвана обеспечивать новая путинская Конституция. У этой "правды" свои новые старые герои, главная заслуга которых была в подавлении прав и свобод человека и в строительстве "сильного" государства любой ценой.

Николай Подосокорский, Facebook

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