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Николай Сванидзе: Политически Лукашенко уже не живой человек

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  • 16.02.2021, 21:31
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Николай Сванидзе: Политически Лукашенко уже не живой человек
Николай Сванидзе

Руководить страной, в которой тебя не любят, – невозможно долго.

Российский историк и журналист Николай Сванидзе считает, что после ухода Александра Лукашенко из власти (его он называет «политически уже не живым человеком») Беларусь повернет в сторону Европы, пишет «Солидарность».

– Думаю, (Беларусь и Украина) все-таки пойдут на Запад. Особенно Беларусь. Чем меньше страна, тем легче ей совершить решительный шаг. Уйти, – заявил Сванидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению российского историка, Лукашенко «досиживет» на посту диктатора Беларуси.

– Я считаю, что политически он уже не живой человек, – отметил Сванидзе.

На вопрос Гордона, долго ли еще Лукашенко руководить Беларусью, историк ответил:

– А черт его знает. Может и долго, но это уже не руководство, а имитация руководства. Руководить страной, в которой тебя не любят, – невозможно долго, – сказал Сванидзе.

Но как будут складываться отношения Беларуси и России в случае поворота первой на Запад?

– Отношения между Беларусью и Россией не имеют того яда, который есть между Украиной и Россией. Поэтому она на Запад уйдет, но я надеюсь, если российское руководство не наделает ошибок – а мы умеем, нам это запросто – если мы этого все-таки не сделаем, удержимся, не отпихнем их от себя каким-нибудь силовым приемчиком, то Беларусь, даже уйдя на Запад, останется с нами, будет связующим звеном между нами и Западом, это будет роскошно, – считает Сванидзе.

Он также добавил:

– Пока Россия не может сравниться по привлекательности с западной цивилизацией.

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