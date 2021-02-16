закрыть
16 февраля 2021, вторник, 23:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белый дом: Байден считает «Северный поток-2» плохой сделкой для ЕС

3
  • 16.02.2021, 22:09
Белый дом: Байден считает «Северный поток-2» плохой сделкой для ЕС
Джо Байден

Позиция Вашингтона по отношению к строительству газопровода не изменилась.

Президент США Джо Байден считает газопровод "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря "плохой сделкой" для Европейского Союза, негативная позиция Вашингтона по отношению к строительству газопровода не изменилась. Об этом заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, в Вашингтоне внимательно следят за тем, как идёт сооружение газопровода, и оценивают эффективность возможных санкций. Псаки подчеркнула, что решения о дальнейших шагах будут приниматься "в координации с союзниками и партнерами" США.

Издание Wall Street Journal ранее напомнило о том, что во вторник истекает предусмотренный законом срок, который Конгресс дал Белому дому для того, чтобы опубликовать список компаний, ведущих деятельность, за которую предусмотрено введение санкций в связи с сооружением газопровода. Речь идёт как непосредственно об укладке труб, так и об оказании содействия судам, укладывающим трубы, и компаниям-их владельцам. При этом публикация такого списка ещё не будет означать собственно введения санкций. WSJ подчёркивает, что администрация Байдена имеет возможность их не накладывать, сославшись на интересы национальной безопасности.

Издание также упоминает о письме двух видных сенаторов от обеих партий, в котором они призвали администрацию ввести санкции, ссылаясь на угрозу для стран НАТО, которую, как утверждает сенаторы, представляет собой газопровод.

В статье говорится о том, что представители США и Германии ведут переговоры о возможной судьбе "Северного потока-2". Официальная позиция германского правительства остается неизменной - оно поддерживает проект. Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники писали о том, что может обсуждаться мораторий на достройку газопровода в обмен на отказ США от санкций. Утверждалось также, что итогом переговоров может быть требование к России предоставить гарантии того, что возможный запуск газопровода не приведёт к прекращению транзита газа через Украину.

Против достройки "Северного потока-2" активно выступала прежняя администрация США. В последний день работы администрации Дональда Трампа были введены санкции против российского трубоукладчика "Фортуна", который сейчас ведет укладку труб в Балтийском море. Из-за угрозы санкций ранее работы были приостановлены более чем на год.

Соединённые Штаты и ряд стран ЕС считают, что газопровод усилит зависимость Евросоюза от России и может стать орудием политического шантажа.

Российские власти утверждают, что газопровод будет достроен, несмотря на противодействие США. Уложить осталось около 5 процентов труб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип