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Илон Маск уступил первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира

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  • 17.02.2021, 8:14
Илон Маск уступил первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира
Илон Маск
Фото: REUTERS/Steve Nesius

Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск утратил первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

По итогам торгов на биржах, состояние Маска оценивается в 190 миллиардов долларов. Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.

В то же время, на первое место вышел глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $191 млрд.

Третье место сохранил за собой основатель Microsoft Билл Гейтс. По данным издания, его состояние превышает 137 миллиардов долларов.

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