Илон Маск уступил первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира

Илон Маск уступил первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира3
- 17.02.2021, 8:14
Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск утратил первое место в рейтинге самых богатых людей мира.
Об этом сообщает Bloomberg.
По итогам торгов на биржах, состояние Маска оценивается в 190 миллиардов долларов. Всего за один день его состояние сократилось на 4,58 миллиардов долларов.
В то же время, на первое место вышел глава Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $191 млрд.
Третье место сохранил за собой основатель Microsoft Билл Гейтс. По данным издания, его состояние превышает 137 миллиардов долларов.