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«Денег у режима нет и брать их не откуда!»

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  • 17.02.2021, 8:33
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«Денег у режима нет и брать их не откуда!»
фото: Tut.By

Чем сильнее репрессии властей, тем яростнее наше сопротивление.

Все мы понимаем, что происходит сегодня в нашей стране. Массовые репрессии, преследование активистов по надуманным причинам, которое не прекращается до сих пор. Никогда раньше в стране не бросали за решетку такое количество людей за их политические убеждения. Никогда еще в тюрьме не сидело столько оппозиционных лидеров, пишет телеграм-канал «Баста!».

Денег у режима нет и брать их не откуда!

Одно из важнейших наших требований - это освобождение и полное оправдание всех политзаключенных, а также прекращение репрессий. Не может быть никакого разговора с властями, пока за решеткой находятся наши друзья, пока в тюрьмах сидят лидеры. И только на следующий день после их освобождения, можно будет рассуждать о возможных переговорах власти и оппозиции для поиска совместного решения выхода из сложившейся критической ситуации.

Спонтанные граффити и листовки на улицах крупнейших городов, ежедневные акции, протесты автомобилистов, протесты медиков, даже официальные профсоюзы осмеливаются критиковать власть.

Чтобы протест привел к переменам в жизни страны, нужно выйти за стены наших кухонь, квартир, интернета. Он должен стать организованным! И главная роль в этом принадлежит поколению молодых белорусов.

Недостаточно ругать власть в кругу друзей и жаловаться самим себе на жизнь! Если мы хотим изменить страну, пришло время самоорганизовываться и создавать группы сопротивления в учебных заведения, на работе, среди своих друзей.

В начале 90-х годов прошлого века молодые поляки, литовцы и чехи стали во главе борьбы за освобождение своих стран и победили ненавистные им диктаторские режимы. Сегодня все мы видим, какой путь прошли эти страны за 20 лет и каких результатов они добились.

Беларусские власти рассчитывали, что после массовой зачистки и арестов, сопротивление ослабнет. Но они ошибаются.

Пора брать ответственность за судьбу страны в свои руки! Мы выходим каждый день, мы не забываем ни на минуту про политических заключенных, которых более тысячи.

Беларусь - это мы! А чем сильнее репрессии властей - тем яростнее наше сопротивление!

До завтра, друзья!

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