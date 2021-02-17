Режим несет потери галактических масштабов 17.02.2021, 8:58

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Власти оказались в ловушке, которую сами для себя и расставили.

Запустив машину репрессий, власти не могут ее уже остановить, пока эта машина сама не сломается. Ведь, если репрессий вдруг станет меньше, так народ может же решить, что ему все можно. Ходить на концерты или есть пастилу неправильных цветов. А потом же вконец разбалуется и может опять прогуляться ко дворцу, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Но вот проблема – репрессии стоят денег. Галактических масштабов по меркам Беларуси. И я не имею в виду, что ОМОНу нужно покупать новые дубинки, вместо сломавшихся. Просто деньги, они куда пугливее людей. Это люди быстро привыкают и перестают бояться Окрестина. А деньги очень боятся стран, в которых людей, приехавших послушать концерт, отправляют на Окрестина.

И здесь не имеются в виду какие-нибудь иностранные деньги. С иностранными деньгами давно уже понятно, что их сюда не заманишь ни под десять, ни даже под двадцать процентов годовых. За январь беларусские компании вывели почти 290 миллионов рублей со своих счетов и 250 миллионов со своих депозитов. А ведь это было до того, как кое-кто объявил о новой политике принудительного понижения уровня инвестиционной привлекательности. Вот войну бизнесу еще не объявили, а деньги уже начали убегать.

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