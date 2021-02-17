Битва российских элит между собой похожа на «игру престолов» 2 17.02.2021, 9:21

фото: АР

В РФ нарастает хаос в «вертикали власти».

Грядущая битва российских элит будет похожа на «игру престолов». Хаотизация вертикали власти нарастает по мере приближения к думским выборам, пишет российский политолог Илья Гращенков.

Вот и Татьяна Становая говорит об «эрозии режима», отмечая как бы «многовекторную» (позаимствуем этот термин у белорусского президента) политику внутри Кремля. Похоже, что президентский арбитраж в данном случае не способствует нивелированию конфликтов как ранее, а наоборот, формирует часть из них, так как усиление той или иной «башни» (финансовой группы) в конечном итоге приводит к чреде мелких и средних внутренних конфликтов.

Таким образом, хаос в «вертикали власти» - прямое следствие идущей номенклатурной войны. Те, кого жрут в ходе разного рода мероприятий (в 2020 году это были коронавирусные ограничения, в 2021 – силовое «закручивание гаек» и обострение конфликта с западом и Китаем), крайне заинтересованы в их отмене, те, кто жрет - наоборот. Столкновение интересов и ведет к тому, что делаются прямо противоположные заявления, а с управленческой точки зрения хаотизация просто разносит и без того поржавевшую вертикаль.

Верхи российской власти и бизнеса делятся на «максималистов» и «умеренных». Первым важно удерживать всю полноту власти любой ценой по множеству причин, но прежде всего – из-за любви к самой власти. Вторые не хотят расставаться с роскошью в личной жизни в соединении с властью, поэтому они более умерены и более лояльны в отношениях с Западом, поскольку для них частью власти является их личное богатство аккумулированное не только в стране.

При этом, идеалом обоих групп является СССР (так как если идеал - Запад, то это уже «либеральная оппозиция»), но разных периодов: Сталинщины, коллективного руководства, Хрущева, брежневского застоя, Андропова и т.д. Кстати, почти все руководство путинского призыва было наиболее счастливо именно во времена Андропова – Горбачева (без потрясений 91 года, конечно же). И СССР без марксистско-ленинской идеологии, декларирования равенства всех и социальных гарантий трудящимся, а так же без контроля КПСС над госбезопасностью – тот самый идеальный мир для многих выходцев из советской номенклатуры.

Поэтому нынешние события: обвал цен на нефть и обвал курса рубля, коронавирус, рост протестов и прочее - дают два основных контура поведения. Стихийная борьба за сценарий транзита власти или же окончательная победа «максималистов», на сторону которых в итоге склонился Кремль. И как итог - сознательный план победителей по дальнейшей трансформации страны в сторону их «идеального СССР», которым де-факто является госкапитализм на современной технологической основе ну или «социальное государство 2.0».

Но именно протестная активность путает планы и заставляет обе группы отходить от продуманных ранее сценариев. Во-первых, построение новой экономики предполагалось в спокойных условиях (без давления изнутри и снаружи), а во-вторых, обе группы находятся в состоянии контратаки, поэтому каждый последующий ход приводит к дальнейшей эскалации, которую у нас стало принято называть «турбулентностью». Происходящее начинает напоминать сериал «Игра Престолов», где даже перед лицом общего врага (коронавируса, например), все продолжают драться друг с другом и не обращать никакого внимания на фактор исторической предопределенности.

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