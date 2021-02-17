Раскол у республиканцев: Трамп призвал сменить лидера фракции в Сенате 2 17.02.2021, 9:29

Экс-президент США пообещал, что поддержит соперников Митча Макконнелла.

Сменить лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла призвал бывший президент США Дональд Трамп, сообщает CNN (перевод — liga.net).

"Митч – суровая, угрюмая и неулыбчивая политическая кляча, и если сенаторы-республиканцы собираются оставаться с ним, больше они не победят. Он никогда не сделает того, что должно быть сделано, что правильно для нашей Страны", – заявил Трамп.

Бывший президент пообещал, что поддержит соперников Макконнелла, которые участвуют в движении "Сделаем Америку снова великой", когда это будет необходимо и уместно. "Нам нужно блестящее, сильное, вдумчивое и отзывчивое лидерство", – заявил Трамп.

Ранее Макконнелл выступил против импичмента Трампа, в то же время признав, что Трамп несет моральную и политическую ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

CNN отмечает, что конфликт между Трампом и Макконнеллом разворачивается на фоне споров фракций в Республиканской партии, продолжать ли политическую линию Трампа или отказаться от его наследия.

По опросу университета Куиннипиак, около 75% республиканцев считают, что Трамп должен играть заметную роль в Республиканской партии, сообщает The Hill.

6 января 2021 года Макконнелл не поддержал попытки Трампа оспорить результаты президентских выборов.

Позже Макконнелл заявлял, что Трамп заслуживает импичмента и республиканцам было бы хорошо избавиться от него.

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