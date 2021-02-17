Во Франции создали уничтожающую коронавирус защитную маску 17.02.2021, 9:38

иллюстрационное фото Reuters

Маска обладает уникальной способностью блокировать вирусы.

Французская компания BioSerenity создала убивающую коронавирус защитную маску. Об этом сообщает BFMTV.

По словам генерального директора фирмы Марка Фруэна, данная маска обладает способностью «блокировать вирусы». Средство индивидуальной защиты состоит из четырех слоев, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами. Отмечается, что маска предназначена для одноразового использования. Ее рекомендуется носить не более четырех часов.

Цена изделия составляет 1,49 евро. Его можно приобрести, начиная со вторника, 16 февраля. Также планируется сертифицировать хирургическую версию маски и направить ее медицинским работникам.

Ранее ученые Эдинбургского университета в Шотландии выяснили, что маски для лица снижают риск распространения коронавируса через крупные капли на 99,9 процента. Специалисты обнаружили, что на человека, стоящего рядом с кашляющем инфицированным, попадет в десять тысяч раз больше капель, чем в случае, если бы инфицированный носил маску и стоял даже в 50 сантиметрах от него. При этом крупные капли считаются основным фактором передачи SARS-CoV-2.

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