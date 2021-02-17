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От кого дракон удирает по всему небу?

  • 17.02.2021, 10:08
От кого дракон удирает по всему небу?
фото: reuters

Как только бой затягивается, белорусам напоминают о близкой победе.

Писательница Евгения Пастернак рассказала в «Фейсбуке» о «знаках времени» для протестующих белорусов:

— Это, правда, фантастика, но как только начинает казаться, что тьма бесконечна, белорусам тут же является что-то небесное.

То дохлая крыса, которую принесли соколы, то гало в день похорон, то небесные бело-красно-белые столбы, а вчера утром, в момент глобальных обысков у журналистов и правозащитников, небо выглядело вот так.

Дорогое мироздание, спасибо, милое.

Мы очень надеемся, что понимаем тебя правильно.

Мы ведь на правильном пути, да?

«1-й горожанин: Как мучительно затягивается бой.

2-й горожанин: Да! Уже две минуты – и никаких результатов.

1-й горожанин: Я надеюсь, что сразу все будет кончено.

Мальчик: Мама, от кого дракон удирает по всему небу?»

Нам еще можно смотреть на небо.

Жыве Беларусь!

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