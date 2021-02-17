От кого дракон удирает по всему небу?
- 17.02.2021, 10:08
Как только бой затягивается, белорусам напоминают о близкой победе.
Писательница Евгения Пастернак рассказала в «Фейсбуке» о «знаках времени» для протестующих белорусов:
— Это, правда, фантастика, но как только начинает казаться, что тьма бесконечна, белорусам тут же является что-то небесное.
То дохлая крыса, которую принесли соколы, то гало в день похорон, то небесные бело-красно-белые столбы, а вчера утром, в момент глобальных обысков у журналистов и правозащитников, небо выглядело вот так.
Дорогое мироздание, спасибо, милое.
Мы очень надеемся, что понимаем тебя правильно.
Мы ведь на правильном пути, да?
«1-й горожанин: Как мучительно затягивается бой.
2-й горожанин: Да! Уже две минуты – и никаких результатов.
1-й горожанин: Я надеюсь, что сразу все будет кончено.
Мальчик: Мама, от кого дракон удирает по всему небу?»
Нам еще можно смотреть на небо.
Жыве Беларусь!