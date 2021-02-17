Байден на этой неделе представит план по легализации более 11 миллионов мигрантов

Байден на этой неделе представит план по легализации более 11 миллионов мигрантов6
- 17.02.2021, 11:00
Данное решение и реформу иммиграционной системы США давно пытались провести законодатели.
На этой неделе администрация президента США Джо Байдена и Демократическая партия представят свой план по легализации в стране более 11 миллионов мигрантов, которые в данный момент нелегально проживают без документов.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.
Отмечается, что данное решение и реформу иммиграционной системы США давно пытались провести законодатели, но это не увенчалось успехом. Сейчас у демократов хорошие шансы, так как они контролируют Сенат и Конгресс.
В частности, отмечается, что в первую очередь облегчат легализацию в США для тех нелегалов, которые попали в страну детьми, прибыли из-за гуманитарных причин и являются сельскохозяйственными работниками.
Ранее Конгресс уже усилиями двух партий поддержал документ, который предоставит легальный статус для тысяч работников сельхоз предприятий.
Демократы в Конгрессе отметили, что завершение принятия процедуры легализации может быть закончено до 1 апреля.