Еще одна европейская компания отказалась от сотрудничества с Тараканом

Еще одна европейская компания отказалась от сотрудничества с Тараканом14
- 17.02.2021, 11:06
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Крупнейший в мире производитель сидений остановил поставки своей продукции на МТЗ.
Производитель сидений из Великобритании, KAB Seating, подтвердил, что больше не будет поставлять сиденья Минскому тракторному заводу (МТЗ), пока в Беларуси существует текущая политическая ситуация.
«Я надеюсь, что этот маленький жест изменит ваше дело, и ситуация улучшится для граждан страны», — заявил директор компании.
KAB Seating - мировой лидер в производстве и поставке удобных, практичных рабочих сидений для различных типов транспортных средств. Компания входит в международную группу коммерческих автомобилей (CVG).
Это была реакция компании на многочисленные сообщения о массовых нарушениях прав человека в Беларуси и МТЗ в частности.